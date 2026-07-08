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Blanár: Summit NATO potvrdil pevné ukotvenie Slovenska v aliancii
Minister Blanár informoval, že počas večere ministrov zahraničných vecí, diskutoval aj s ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom či najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
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Ankara 8. júla (TASR) - Summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare potvrdil pevné ukotvenie Slovenska v spoločenstve. Myslí si to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Šéf slovenskej diplomacie zároveň považuje za dôležité, že summit ukázal jednotu spojencov.
„Slovensko je pevnou a aktívnou súčasťou NATO a plní si svoje záväzky. Rovnako však zdôrazňujeme, že každé rozhodnutie v oblasti obrany musí byť zrozumiteľné pre občanov a musí rešpektovať národné záujmy Slovenskej republiky. Bezpečnosť nemožno stavať iba na číslach vo výdavkoch, ale najmä na reálnych spôsobilostiach, modernej armáde a silnej priemyselnej základni,“ uviedol Blanár.
Minister informoval, že počas večere ministrov zahraničných vecí, diskutoval aj s ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom či najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ). Sybiha informoval o aktuálnom stave ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine.
Blanár okrem toho vystúpil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce – Bahrajnom, Katarom, Kuvajtom a Spojenými arabskými emirátmi. Partneri rokovali najmä o aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Diskusia podľa neho potvrdila, že bezpečnosť euroatlantického priestoru je úzko prepojená s vývojom v južnom susedstve Aliancie. „Ak sa má predchádzať krízam, ktoré môžu mať priamy dosah aj na Európu, je nevyhnutné udržiavať otvorený a praktický dialóg s partnermi v regióne. Istanbulskú iniciatívu spolupráce preto vnímame ako dôležitý nástroj budovania dôvery, stability a spoločného hľadania riešení,“ vyhlásil.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Slovensko je pevnou a aktívnou súčasťou NATO a plní si svoje záväzky. Rovnako však zdôrazňujeme, že každé rozhodnutie v oblasti obrany musí byť zrozumiteľné pre občanov a musí rešpektovať národné záujmy Slovenskej republiky. Bezpečnosť nemožno stavať iba na číslach vo výdavkoch, ale najmä na reálnych spôsobilostiach, modernej armáde a silnej priemyselnej základni,“ uviedol Blanár.
Minister informoval, že počas večere ministrov zahraničných vecí, diskutoval aj s ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom či najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ). Sybiha informoval o aktuálnom stave ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine.
Blanár okrem toho vystúpil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce – Bahrajnom, Katarom, Kuvajtom a Spojenými arabskými emirátmi. Partneri rokovali najmä o aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Diskusia podľa neho potvrdila, že bezpečnosť euroatlantického priestoru je úzko prepojená s vývojom v južnom susedstve Aliancie. „Ak sa má predchádzať krízam, ktoré môžu mať priamy dosah aj na Európu, je nevyhnutné udržiavať otvorený a praktický dialóg s partnermi v regióne. Istanbulskú iniciatívu spolupráce preto vnímame ako dôležitý nástroj budovania dôvery, stability a spoločného hľadania riešení,“ vyhlásil.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)