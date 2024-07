Blanár telefonoval s maďarským ministrom zahraničných vecí Szijjártóom

Bratislava 26. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár telefonoval s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Hovorili o konaní vo veci podania pre porušenie asociačnej zmluvy. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Dohodli sme sa, že budeme aj naďalej koordinovať naše kroky vo vzťahu k Európskej komisii (EK), ktorá musí zastupovať v prvom rade záujmy členských štátov. Ak sú primárne postihnuté dva štáty porušením asociačnej dohody zo strany Ukrajiny, o to viac by sme očakávali ochotu pomôcť zo strany EK," uviedol Blanár.



Blanár a Szijjártó v pondelok (22. 7.) spoločne iniciovali urgentnú výzvu Európskej komisii v súvislosti s ukrajinským zastavením tranzitu ropy z Ruska dodávanej do oboch štátov spoločnosťou Lukoil.