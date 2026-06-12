< sekcia Slovensko
Blanár telefonoval s novým šéfom diplomacie Slovinska
Ocenil dlhodobo veľmi dobré vzťahy medzi SR a Slovinskom.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok telefonoval s novým šéfom slovinskej diplomacie Tonem Kajzerom a zablahoželal mu k vymenovaniu do funkcie, ktorú zastáva od začiatku júna tohto roka. Zároveň ocenil dlhodobo veľmi dobré vzťahy medzi SR a Slovinskom, ako aj silnú spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií a principiálnu podporu dodržiavania pravidiel medzinárodného práva. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Slovensko a Slovinsko spájajú výborné vzťahy a podobné pohľady na mnohé európske i medzinárodné otázky. Som presvedčený, že naše partnerstvo bude pokračovať v prospech občanov oboch krajín aj stability a prosperity nášho regiónu,“ uviedol Blanár. V súvislosti so spoluprácou na regionálnej úrovni informoval šéf slovenskej diplomacie svojho slovinského kolegu o pripravovanom predsedníctve SR vo Vyšehradskej štvorke, ktoré prevezme od Maďarska 1. júla. Slovensko kladie veľký dôraz rovnako na rozšírený formát tejto overenej platformy V4+, v rámci ktorého by sa mohlo k aktivitám pripojiť aj Slovinsko. Silný konsenzus vládne medzi obomi krajinami v pôsobení v zoskupení Priatelia západného Balkánu, ktorého sú Slovenská republika spolu so Slovinskou republikou zakladajúcimi členmi, s konzistentným zámerom podpory integračného úsilia štátov tohto regiónu do Európskej únie.
Minister zahraničných vecí SR rovnako informoval, že Slovensko bude na jar 2027 hostiť samit Iniciatívy Trojmoria združujúcej 13 krajín nachádzajúcich sa medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom s cieľom posilniť energetické, bezpečnostné a digitálne prepojenia.
Šéfovia diplomacií sa venovali taktiež aktuálnym európskym a bezpečnostným otázkam vrátane spolupráce na úrovni Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Blanár v rámci telefonického rozhovoru súčasne informoval slovinského partnera o ambícii SR zúčastniť sa na prestížnom Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. V roku 2025 na ňom Slovensko zastupoval práve šéf slovenskej diplomacie.
„Slovensko a Slovinsko spájajú výborné vzťahy a podobné pohľady na mnohé európske i medzinárodné otázky. Som presvedčený, že naše partnerstvo bude pokračovať v prospech občanov oboch krajín aj stability a prosperity nášho regiónu,“ uviedol Blanár. V súvislosti so spoluprácou na regionálnej úrovni informoval šéf slovenskej diplomacie svojho slovinského kolegu o pripravovanom predsedníctve SR vo Vyšehradskej štvorke, ktoré prevezme od Maďarska 1. júla. Slovensko kladie veľký dôraz rovnako na rozšírený formát tejto overenej platformy V4+, v rámci ktorého by sa mohlo k aktivitám pripojiť aj Slovinsko. Silný konsenzus vládne medzi obomi krajinami v pôsobení v zoskupení Priatelia západného Balkánu, ktorého sú Slovenská republika spolu so Slovinskou republikou zakladajúcimi členmi, s konzistentným zámerom podpory integračného úsilia štátov tohto regiónu do Európskej únie.
Minister zahraničných vecí SR rovnako informoval, že Slovensko bude na jar 2027 hostiť samit Iniciatívy Trojmoria združujúcej 13 krajín nachádzajúcich sa medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom s cieľom posilniť energetické, bezpečnostné a digitálne prepojenia.
Šéfovia diplomacií sa venovali taktiež aktuálnym európskym a bezpečnostným otázkam vrátane spolupráce na úrovni Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Blanár v rámci telefonického rozhovoru súčasne informoval slovinského partnera o ambícii SR zúčastniť sa na prestížnom Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. V roku 2025 na ňom Slovensko zastupoval práve šéf slovenskej diplomacie.