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Blanár telefonoval so singapurským ministrom zahraničných vecí
Minister zahraničných vecí Singapuru ocenil suverénny prístup Slovenskej republiky k zahraničnej politike a presadzovaniu národno-štátnych postojov a záujmov.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok telefonoval s ministrom zahraničných vecí Singapurskej republiky Vivianom Balakrishnanom. Partneri diskutovali o ďalšom rozvoji slovensko-singapurských vzťahov, spolupráci Slovenska s regiónom juhovýchodnej Ázie, ako aj o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Veľmi si vážime naše bilaterálne vzťahy so Singapurom a máme záujem na ich ďalšom rozvoji. So singapurským ministrom sme dnes nadviazali na naše aprílové rokovanie počas ministerského zasadnutia Európskej únie a Združenia národov juhovýchodnej Ázie EÚ-ASEAN v Bruneji, kde sme hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti obchodu, investícií, inovácií a moderných technológií,“ uviedol Blanár, ktorý pozval svojho singapurského partnera na návštevu Slovenska.
Minister zahraničných vecí Singapuru ocenil suverénny prístup Slovenskej republiky k zahraničnej politike a presadzovaniu národno-štátnych postojov a záujmov. Blanár počas telefonátu zároveň poďakoval za podporu Singapuru pri pristúpení SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC). Prístupový proces by mal byť zavŕšený počas novembrového samitu ASEAN na Filipínach v rámci pracovnej cesty Blanára.
Šéf singapurskej diplomacie poďakoval Slovensku za podporu kandidatúry veľvyslankyne Singapurskej republiky Reny Leeovej na post sudkyne Medzinárodného súdneho dvora. Blanár uviedol, že Slovenská republika formálne potvrdila podporu jej kandidatúre 30. júla prostredníctvom Stálej misie SR pri OSN v New Yorku.
Ministri sa venovali tiež aktuálnej medzinárodnej situácii vrátane konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe. V súvislosti s Ukrajinou sa zhodli na potrebe mierového riešenia a podpore diplomatického úsilia smerujúceho k ukončeniu konfliktu.
„Od začiatku zdôrazňujeme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Podporujeme všetky mierové iniciatívy a diplomatické kroky, ktoré môžu viesť k ukončeniu bojov a k spravodlivému a udržateľnému mieru v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov,“ zdôraznil Blanár s tým, že partneri sa zhodli aj na potrebe predchádzať ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe a pokračovať v diplomatickom úsilí smerujúcom k stabilizácii regiónu.
„Veľmi si vážime naše bilaterálne vzťahy so Singapurom a máme záujem na ich ďalšom rozvoji. So singapurským ministrom sme dnes nadviazali na naše aprílové rokovanie počas ministerského zasadnutia Európskej únie a Združenia národov juhovýchodnej Ázie EÚ-ASEAN v Bruneji, kde sme hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti obchodu, investícií, inovácií a moderných technológií,“ uviedol Blanár, ktorý pozval svojho singapurského partnera na návštevu Slovenska.
Minister zahraničných vecí Singapuru ocenil suverénny prístup Slovenskej republiky k zahraničnej politike a presadzovaniu národno-štátnych postojov a záujmov. Blanár počas telefonátu zároveň poďakoval za podporu Singapuru pri pristúpení SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC). Prístupový proces by mal byť zavŕšený počas novembrového samitu ASEAN na Filipínach v rámci pracovnej cesty Blanára.
Šéf singapurskej diplomacie poďakoval Slovensku za podporu kandidatúry veľvyslankyne Singapurskej republiky Reny Leeovej na post sudkyne Medzinárodného súdneho dvora. Blanár uviedol, že Slovenská republika formálne potvrdila podporu jej kandidatúre 30. júla prostredníctvom Stálej misie SR pri OSN v New Yorku.
Ministri sa venovali tiež aktuálnej medzinárodnej situácii vrátane konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe. V súvislosti s Ukrajinou sa zhodli na potrebe mierového riešenia a podpore diplomatického úsilia smerujúceho k ukončeniu konfliktu.
„Od začiatku zdôrazňujeme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Podporujeme všetky mierové iniciatívy a diplomatické kroky, ktoré môžu viesť k ukončeniu bojov a k spravodlivému a udržateľnému mieru v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov,“ zdôraznil Blanár s tým, že partneri sa zhodli aj na potrebe predchádzať ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe a pokračovať v diplomatickom úsilí smerujúcom k stabilizácii regiónu.