Blanár tvrdí, že dal pokyn na neblokovanie prijatia sankčného balíka
Slovensko a Maďarsko podmieňovali schválenie tohto balíka obnovením dodávok ropy cez Družbu.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár podľa svojich slov dal stálemu zástupcovi SR pri Európskej únii v Bruseli pokyn na neblokovanie písomnej procedúry prijatia 20. sankčného balíka na úrovni EÚ, pokiaľ bude ropa prúdiť cez ropovod Družba ďalej bez prerušenia a v dohodnutej kapacite. Šéf slovenskej diplomacie to vo štvrtok oznámil na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.
„Je potvrdené, že ropa prúdi cez Družbu na Slovensko a je to výsledok aj sústredeného tlaku, ktorý vyvíjala slovenská diplomacia spoločne s ministerstvom hospodárstva na ukrajinskú stranu, ako tiež Európsku komisiu,“ napísal Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie v príspevku vyjadril vďaku všetkým, ktorí k tomu prispeli. Podľa jeho slov je možné konštatovať, že „obhajovanie národnoštátnych záujmov je absolútne kľúčové a najmä v tomto nestabilnom čase v energetickej oblasti“.
Členské krajiny EÚ sa v stredu dohodli na uvalení nového balíka sankcií proti Rusku, pričom štáty budú musieť dohodu ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Táto písomná procedúra je spustená do štvrtka 13.00 h.
Slovensko a Maďarsko podmieňovali schválenie tohto balíka obnovením dodávok ropy cez Družbu. Ropa podľa ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej začala na Slovensko pritekať po takmer troch mesiacoch vo štvrtok o 2.00 h.
