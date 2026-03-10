< sekcia Slovensko
Blanár udelil diplomatické hodnosti 25 slovenským diplomatom
Blanár odovzdal počas svojho doterajšieho mandátu už celkovo 321 dekrétov o udelení diplomatických hodností.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok odovzdal 25 dekrétov o udelení diplomatických hodností slovenským diplomatom. Pri tejto príležitosti ocenil ich napredovanie v kariérnom raste a profesionálnu prípravu na výkon zahraničnej služby v prospech Slovenska. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Udelenie diplomatickej hodnosti je uznaním profesionálnej práce našich diplomatiek a diplomatov a súčasne záväzkom pokračovať v nej aj naďalej. Som rád, že slovenská diplomacia má ľudí, ktorí chcú napredovať, rozvíjať svoje odborné schopnosti a reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí na vysokej úrovni,“ uviedol minister a zároveň vyzdvihol dôležitosť systematického budovania profesionálnej diplomatickej služby.
Blanár odovzdal počas svojho doterajšieho mandátu už celkovo 321 dekrétov o udelení diplomatických hodností. Diplomatická hodnosť vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie štátneho zamestnanca, jeho odbornú spôsobilosť a pripravenosť na výkon zahraničnej služby. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ju udeľuje alebo prepožičiava vo forme dekrétu, pričom pri rozhodovaní sa zohľadňuje kariérny rast zamestnanca, jeho prax a výsledky v štátnej službe.
V rámci troch stupňov hodností predstavujú ich nižší stupeň hodnosti atašé a tretí tajomník, stredný stupeň zahŕňa hodnosti druhý tajomník a prvý tajomník a vyšší stupeň tvoria hodnosti radca, radca-minister a veľvyslanec. Podmienky pre udelenie alebo prepožičanie diplomatickej hodnosti upravuje Kariérny poriadok MZVEZ SR v nadväznosti na zákon o štátnej službe a zákon o zahraničnej službe.
