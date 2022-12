Blanár ukončil rokovací deň,v závere prepadlo poradie niekoľkým bodom

Bratislava 1. decembra (TASR) - V závere tretieho rokovacieho dňa 78. schôdze Národnej rady (NR) SR prepadlo poradie niekoľkým bodom pre neprítomnosť predkladateľov. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) preto prerušil rokovanie do piatka (2. 12.) rána.



Podľa programu zverejneného na webe parlamentu by sa mali poslanci v piatok venovať viacerým správam. Napríklad správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021 či správam kontrolných parlamentných výborov.



Z programu tiež vyplýva, že by mali v piatok poslanci rozhodnúť o novele zákona o dani z príjmov a o novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré na schôdzu presunuli z predchádzajúceho rokovania.