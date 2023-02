Blanár ukončil utorkové rokovanie skôr, chýbali predkladatelia návrhov

Bratislava 14. februára (TASR) - Utorkové rokovanie Národnej rady (NR) SR ukončil podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) skôr, hoci sa malo debatovať až do 20.00 h. V rokovacej sále v utorok večer totiž chýbali predkladatelia návrhov. Poslanci sa ešte predtým dohodli, že najbližšie dni budú začínať rokovanie skôr a trvať bude až do 20.00 h, aby stihli prebrať celý program aktuálnej schôdze do konca týždňa.



V závere utorkového rokovania prediskutovali poslanci návrh ústavného zákona z dielne nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Chcú, aby sa rozšíril dôvod zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia NR SR.



Následne Blanár skonštatoval, že ukončí rokovanie vzhľadom na to, že v sále nie sú predkladatelia ďalších bodov programu ani predstavitelia vlády, ktorí by predniesli vládne návrhy. Dodal, že nechce zväčšovať chaos v NR SR a nechať prepadnúť ďalších asi 20 bodov programu. Poslanci budú v rokovaní 83. schôdze pokračovať v stredu (15. 2.) od 8.30 h. Rokovať majú o ďalšom návrhu z dielne poslanca Tarabu, ktorý podal novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.