Blanár: UNESCO chráni slovenské kultúrno-historické dedičstvo 31 rokov

Bratislava 9. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) pomáha chrániť slovenské kultúrno-historické dedičstvo už 31 rokov. Pripomenul to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti výročia zaradenia SR do tejto organizácie. Slovensko sa stalo jej členom 9. februára 1993. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Upozornil napríklad na úspešné pôsobenie SR priamo vo Výkonnej rade UNESCO a v mnohých ďalších podporných medzivládnych orgánoch UNESCO. "Vďaka nášmu členstvu získavame významný rozmer medzinárodnej ochrany, uznania a zároveň podpory zachovania slovenského kultúrneho, prírodného a nehmotného dedičstva pre ďalšie generácie," skonštatoval Blanár.



Jedným z poslaní UNESCO je vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov. Zahŕňa viac ako tisíc lokalít, medzi ktorými je aj šesť kultúrnych a dve prírodné lokality na území Slovenskej republiky. Do zoznamu bol zapísaný Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec (1993), Bardejov (2000), drevené chrámy Karpatského oblúka (2008), Levoča (2009) a tiež Rímsky vojenský tábor Gerulata v Rusovciach a Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži pri Komárne (2021).



Slovenskými prírodnými pamiatkami zapísanými do zoznamu sú Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy. Na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva je zároveň zapísaných deväť slovenských prvkov, konkrétne Fujara, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač, Drotárstvo, Sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva a Tradície spojené s chovom koní plemena Lipican.



UNESCO v súčasnosti združuje 194 členských krajín. Priority a program na Slovensku presadzuje a rozvíja Slovenská komisia pre UNESCO, poradný orgán vlády SR. V Paríži pôsobí Stála delegácia SR pri UNESCO.



Slovenská republika patrila v roku 1945 v rámci bývalého Československa medzi zakladajúce štáty UNESCO.