Blanár upozornil na porušovanie práv a vyzval na nastolenie mieru

Ženeva 25. februára (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v utorok vystúpil na 58. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva a Konferencii o odzbrojení. Zdôraznil hľadanie mierových riešení vo svetových konfliktoch a potrebu dodržiavať základné ľudské práva. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Blanár zopakoval potrebu ukončenia vojny na Ukrajine, no akékoľvek snahy o zmenu hraníc silou sú podľa jeho slov neakceptovateľné. "Slovenská republika je presvedčená, že mier je možné dosiahnuť len diplomatickým rokovaním na základe kľúčových princípov Charty OSN," uviedol Blanár.



Minister spomenul aj ozbrojené konflikty v Pásme Gazy, Sýrii alebo Afganistane, kde neustále dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Varoval tiež pred diskrimináciou menšín a nárastom antisemitizmu.



"Musíme odmietnuť akékoľvek formy nenávisti a presadzovať ľudské práva a bezpečnosť pre všetkých," dodal Blanár. V závere svojho prejavu upozornil na etické dilemy a riziká porušovania ľudských práv v dôsledku zavádzania umelej inteligencie.



Blanár apeloval na ukončenie vojen, nastolenie mieru a globálnej stability aj na Konferencii o odzbrojení, čo podľa jeho slov môže zabezpečiť overiteľná kontrola zbrojenia a odzbrojenia. Vo svojom prejave zároveň podporil Zmluvu o nešírení jadrových zbraní či Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.



"Je to kolektívna zodpovednosť voči medzinárodnému spoločenstvu a budúcim generáciám. Konferencia o odzbrojení zohráva v tomto úsilí kľúčovú úlohu a Slovensko je pripravené do nej naďalej prispievať," povedal Blanár.



Rada OSN pre ľudské práva je najvýznamnejším ľudskoprávnym orgánom v systéme OSN, ktorý sa zaoberá ochranou a presadzovaním ľudských práv vo svete.



Konferencia o odzbrojení slúži ako rokovacie fórum pre otázky odzbrojenia od roku 1978. V súčasnosti má 65 členov vrátane všetkých jadrových mocností a prijíma rozhodnutia konsenzom. Slovensko sa stalo členskou krajinou v roku 1996.