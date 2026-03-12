< sekcia Slovensko
Blanár: USA pri preletoch lietadiel nad územím SR dodržiavajú pravidlá
Pripomenul, že SR je v súvislosti s preletmi lietadiel viazaná viacerými dohodami vrátane dohody o obrannej spolupráci SR so Spojenými štátmi americkými.
Bratislava 12. marca (TASR) - Spojené štáty americké pri preletoch lietadiel nad územím Slovenska dodržiavajú stanovené pravidlá. Pravidelne takisto notifikujú svoje prelety. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Reagoval tak na otázky opozície na štvrtkovom parlamentnom výbore pre európske záležitosti o preletoch amerických lietadiel v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe.
„Množstvo preletov boli čisto len prelety civilné bez toho, aby sa tam nachádzali nejaké muničné záležitosti, pretože v prípade, ak by išlo o nejaké bombardéry alebo lietadlá určené priamo na vojenské aktivity, tak americká strana nás musí o tom informovať,“ povedal Blanár.
Pripomenul, že SR je v súvislosti s preletmi lietadiel viazaná viacerými dohodami vrátane dohody o obrannej spolupráci SR so Spojenými štátmi americkými. Ako potvrdil, amerických lietadiel, ktoré preleteli ponad územie SR od začiatku vojenského konfliktu na Blízkom východe, je približne vyše 500. Podotkol, že táto notifikácia je k dispozícii aj na Ministerstve obrany SR.
Poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) prelety opakovane kritizoval. Tvrdí, že žiaden predpis nenariaďuje slovenským štátnym orgánom bezvýhradne akceptovať prelet akýchkoľvek vojenských lietadiel.
