Blanár: Ústava by mala byť pevným bodom zákonnosti

Bratislava 1. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár pri príležitosti Dňa Ústavy SR podčiarkol, že práve ústava by mala byť pevným bodom zákonnosti, garantujúcim každému človeku na Slovensku právnu istotu. Úlohu sociálnych demokratov vidí aj v ochrane právneho štátu, vrátane ústavnosti.



"Ústava SR je relatívne mladá oproti iným demokratickým štátom, avšak mnoho ľudí ju bralo len ako zväzok zákonov. Až súčasná vládna garnitúra donútila celé Slovensko, aby sme si Ústavu SR brali čoraz častejšie do rúk, uvedomujúc si, že sú ohrozované a dotknuté naše ústavné práva," skonštatoval Blanár.



Ústava SR by podľa neho mala garantovať každému, že nebude vydaný do svojvôle štátnych orgánov. "Žiaľ, pri 29. výročí prijatia Ústavy SR musíme skonštatovať, že je úlohou slovenských sociálnych demokratov chrániť nielen sociálny štát, ale aj štát právny, vrátane ústavnosti," hovorí.



Nezaradení poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho, pôsobiaci v strane Hlas-SD doplnili, že prijatie Ústavy SR znamenalo zavŕšenie emancipačného snaženia Slovákov. Uviedli, že Slovensko tak zároveň vyslalo do sveta signál, že bude demokratickým a sociálnym štátom postavenom na rešpektovaní demokratických práv a princípov.



"O to viac nás pri príležitosti tohto sviatku mrzí, že základné právo ľudí voliť a zároveň odobrať alebo ukončiť mandát zvolených zástupcov do NR SR dnes čelí spochybneniu tohto základného demokratického práva," uviedla v reakcii hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Pellegriniho poslanci deklarovali pripravenosť zmeniť tento stav a umožniť čo najskoršie vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Veria, že ich iniciatívu podporia aj ostatné strany.