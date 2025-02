Blanár hovoril v Bruseli s belgickým ministrom o prípade Chovanec

Brusel 25. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ v Bruseli hovoril so svojím novým belgickým náprotivkom Maximom Prévotom o prípade slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý v Belgicku zomrel na následky spôsobených zranení. Blanár to uviedol v utorok v príspevku na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.



Jozef Chovanec (38) zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho v lietadle smerujúcom na Slovensko - podľa svedkov sa správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.



Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností. Blanár vtedy označil rozhodnutie za škandalózne a avizoval, že SR proti rozsudku podá sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.



"Diskutovali sme o vzájomných bilaterálnych návštevách, no najmä som ho otvorene a korektne informoval, že slovenské ministerstvo spravodlivosti podá za Slovenskú republiku sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva voči Belgicku za nedodržanie mnohých procedúr či postupov už počas vyšetrovania," uviedol Blanár na margo rozhovoru s Prévotom.



SR podľa ministra rešpektuje rozhodnutia súdov a má záujem na dobrých vzťahoch s Belgickom, ale nebude sa "tváriť, že sa nič nestalo". Predstavitelia SR v Bruseli podľa Blanára zostávajú naďalej v aktívnom kontakte s právnymi zástupcami Chovancovej rodiny aj s belgickou stranou.



"Našou snahou je obhajovať záujmy všetkých Sloveniek a Slovákov, ktorí sa v zahraničí môžu kedykoľvek dostať do náročnej situácie. V prípade rodiny zosnulého Jozefa Chovanca sa budeme dožadovať spravodlivosti, ktorá podľa nášho názoru ešte nebola dostatočne naplnená," dodal šéf slovenskej diplomacie.