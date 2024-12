Blanár v Bruseli: SR nezasahuje do výsledkov volieb v Gruzínsku

Brusel 16. decembra (TASR) - Maďarsko v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli zablokovalo snahy uvaliť sankcie na gruzínskych predstaviteľov z dôvodu zásahov proti prozápadným demonštrantom. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že Slovensko nebude zasahovať do výsledkov volieb v Gruzínsku, informuje spravodajca TASR.



"Na sankcie potrebujeme všetkých 27 členských štátov na palube a tam, žiaľ, nie sme," povedala novinárom nová šéfka európskej diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá zasadnutiu predsedala.



Blanár potvrdil, že Rada ministrov sa zaoberala aj súčasnou situáciou v Gruzínsku. Pripomenul pozíciu slovenskej vlády, že jasne rešpektuje krajiny, ktoré sa rozhodnú ísť vlastnou cestou, a že rešpektuje demokratické princípy.



"Jeden z demokratických princípov sú slobodné voľby. A preto nechceme zasahovať do výsledkov volieb ani v Gruzínsku, pretože tieto voľby neboli spochybnené ako také, z hľadiska výsledku. Výhrady boli vyslovene k určitým nedostatkom, ktoré sa vyskytli, a čakáme na definitívnu správu, ktorú má spracovať OBSE, aby sme poznali, čo sa všetko udialo," vysvetlil Blanár.



Zdôraznil, že dôrazne odmieta politizáciu, ktorú predviedol Európsky parlament, lebo bez toho, aby vedel, ako to v súčasnosti naozaj v Gruzínsku vyzerá, spochybnil voľby, nerešpektoval názory občanov Gruzínska a prijal uznesenie, ktoré hovorí, že Gruzínci si majú do jedného roka usporiadať nové voľby.



"Toto my odmietame, takéto zásahy. A ani dnes na Rade pre zahraničné veci nikto nespochybnil výsledky volieb. Zároveň musím povedať, že odmietame akékoľvek násilie páchané na mierumilovných demonštrantoch a tiež akékoľvek násilie zo strany protestujúcich voči majetku. Toto musí byť vyšetrené a všetci, ktorí porušujú zákony, musia byť potrestaní," odkázal Blanár.



V závere skonštatoval, že doterajšia prezidentka Gruzínska, ktorá odmietla uvoľniť miesto novému prezidentovi zvolenému parlamentom, porušuje ústavu a zákony a nenapomáha riešeniu napätej situácie v tejto krajine.



"Ak sa nevyjadríme k tomuto, tak podporujeme dvojitý meter, a to zrejme nikto z nás nechce," dodal Blanár.



Diplomati EÚ sankcie nepresadili, dohodli sa iba na skôr symbolickom kroku zavedenia vízovej povinnosti pre držiteľov gruzínskych diplomatických pasov.



Snaha EÚ zaviesť sankcie voči niektorým predstaviteľom gruzínskej moci vyplýva z toho, že gruzínske úrady tvrdo potláčajú demonštrantov, ktorí v posledných týždňoch vyšli do ulíc na protest proti rozhodnutiu vlády odložiť integračné ambície do EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon