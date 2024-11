Blanár v Lichtenštajnsku slávnostne otvoril honorárny konzulát

Vaduz 21. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v stredu v hlavnom meste Lichtenštajnska Vaduz slávnostne otvoril honorárny konzulát. Otvorenie sa uskutočnilo za účasti nového honorárneho konzula Matúša Gémeša a zástupcu lichtenštajnského rezortu diplomacie Martina Fricka, informuje spravodajca TASR.



Honorárny konzulát v lichtenštajnskom Vaduze bude poskytovať konzulárne služby Slovákom pôsobiacim na jeho území. "Zároveň však našim zámerom je, aby podporoval našu ekonomickú diplomaciu," vyhlásil Blanár. "Pevne verím, že to bude príspevok pre našu ekonomickú diplomaciu, a to napriek tomu, že konzulát otvárame v malej krajine, a že prispeje k príchodu ďalších lichtenštajnských investícií do SR, ktoré podporia náš ekonomický rast," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Predstaviteľ lichtenštajnského ministerstva vyjadril nádej, že slovenský konzul bude dôležitým sprostredkovateľom medzi vládami oboch krajín. Slovensko sa podľa neho stáva čoraz dôležitejším ekonomickým partnerom. Pripomenul, že lichtenštajnské firmy v SR zamestnávajú 700 ľudí. Vyzdvihol taktiež prehlbujúce sa vzťahy na vládnej úrovni.



Pri príležitosti otvorenia konzulátu sa konala aj slávnostná recepcia za účasti Slovákov žijúcich v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku.



TASR pripomína, že SR s Lichtenštajnskom nadviazala diplomatické styky až v roku 2009. SR do roku 2022 v krajine zastupoval ako honorárny konzul Fabian Frick.





(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)