Blanár v OSN rokoval o západnom Balkáne a humanitárnej pomoci Ukrajine

Bratislava/New York 23. septembra (TASR) - SR bude podporovať intenzívnejšiu spoluprácu so štátmi západného Balkánu s cieľom urýchliť ich európsku integráciu, o ktorú sa snažia už dve desaťročia. Povedal to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) po tom, čo v pondelok rokoval v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku s ministrami z neformálneho zoskupenia Priatelia západného Balkánu. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Ako pripomenul Blanár, aj táto iniciatíva pomohla posunúť Bosnu a Hercegovinu bližšie k členstvu v Európskej únii. Členské štáty EÚ rozhodli v marci tohto roka o otvorení prístupových rokovaní. Podľa Blanára štáty západného Balkánu potrebujú vidieť skutočnú perspektívu členstva v EÚ.



Ocenil zároveň schválenie nového ekonomického plánu EÚ pre štáty západného Balkánu v objeme šesť miliárd eur. Podľa neho je však taktiež dôležité, aby tieto krajiny napĺňali predvstupové podmienky.



Z iniciatívy Talianska, predsedníckej krajiny zoskupenia G7, a USA sa v pondelok uskutočnilo zasadnutie vo formáte G7+ venované pomoci Ukrajine v energetickej oblasti. Nový minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha partnerom povedal, v akej situácii sa Ukrajina v súčasnosti nachádza z hľadiska potreby elektriny, informovalo slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Šéf slovenskej diplomacie na rokovaní hovoril o ochote Slovenska pomáhať v humanitárnej oblasti a pri rozvoji ďalších spoločných projektov, ktoré si slovenská vláda a vláda Ukrajiny odsúhlasili na druhom spoločnom zasadnutí v apríli tohto roka. Ide predovšetkým o rozšírenia kapacity prepojenia elektrických sústav.



Blanár zároveň informoval partnerov, že 7. októbra sa uskutoční už tretie spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny. "Od začiatku roka sme dodnes na základe komerčných dodávok dodali Ukrajine v núdzovom režime viac ako 50 gigawatthodín elektrickej energie a v súčasnosti dodávame taktiež takmer desať percent celkovej spotreby nafty na Ukrajine z rafinérie Slovnaft," informoval Blanár a potvrdil, že Slovensko bude Ukrajine pomáhať aj počas zimného obdobia.











(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)