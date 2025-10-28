< sekcia Slovensko
Blanár v Paríži rokoval so šéfom diplomacie aj Macronovým poradcom
Blanár zdôraznil, že Slovensko a Francúzsko sú strategickými partnermi už od roku 2008.
Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok vo Francúzsku rokoval so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom a následne aj s poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Blanár zdôraznil, že Slovensko a Francúzsko sú strategickými partnermi už od roku 2008, keď dohodu za SR podpísal predseda vlády Robert Fico. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Toto strategické partnerstvo sa napĺňa prostredníctvom takzvaných päťročných akčných plánov, v ktorých vyhodnocujeme rôzne oblasti spolupráce na národnej, regionálnej aj komunálnej úrovni. Oceňujem našu otvorenú diskusiu s mojím ministerským kolegom, počas ktorej sme si vymenili skúsenosti z mnohých politík,“ uviedol Blanár.
Ako informuje komunikačný odbor slovenského ministerstva, Francúzsko patrí v rámci Európskej únie k najvýznamnejším obchodným partnerom SR s ročným obratom zahraničného obchodu na úrovni 7,8 miliardy eur. Šéf slovenskej diplomacie konštatoval, že obe krajiny sa musia popasovať s viacerými výzvami, okrem iného aj v automobilovom priemysle. „Jednou z francúzskych investícií na Slovensku je tiež spoločnosť na výrobu automobilov Stellantis v Trnave, ktorá čelí rovnakým problémom ako ostatné automobilky. Preto Slovensko otvára na úrovni Európskej únie aj tieto témy a snažíme sa obhajovať zároveň ich záujmy,“ povedal slovenský minister.
SR je podľa slov Blanára po Francúzsku druhým najväčším producentom elektrickej energie z jadrových elektrární. Tvrdí, že v tejto oblasti sa môžu SR a Francúzsko deliť o znalosti, nadviazať na prospešnú spoluprácu z minulosti a ďalej ju rozvíjať. Platí to podľa neho v hospodárskej a investičnej oblasti, ako aj v aktivitách v rámci EÚ a Severoatlantickej aliancie, ale tiež vo vzdelávaní.
Ministri sa na rokovaní venovali aj ďalším zahranično-politickým otázkam, ako je energetika, klesajúca konkurencieschopnosť EÚ či nový európsky rozpočet.
Blanár sa v Paríži stretol aj s poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Diskutovali o európskych témach, vojne na Ukrajine vrátane mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, energetike, transatlantických vzťahoch, ako aj o obrane a bezpečnosti, uzavrel komunikačný odbor MZVEZ SR.
