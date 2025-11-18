Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blanár v Prahe ocenil trénera Vůjteka, odovzdal mu zlatú medailu

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner.

Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odovzdal v utorok v rezidencii slovenského veľvyslanca v ČR Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému českému hokejistovi a trénerovi Vladimírovi Vůjtekovi, ktorý v minulosti trénoval aj slovenskú reprezentáciu. Blanár ocenil jeho prínos k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a rozvoju vzťahov medzi SR a ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Blanár si na Vůjtekovom trénerskom prístupe váži najme ľudský prístup. „Poznáme rôznych trénerov, ktorí sú tvrdí a keď sa na nich pozriete, v ich očiach je vážnosť. Ale pán Vůjtek si získal reprezentantov tím, že vytváral priateľskú atmosféru, a to ste na ňom mohli aj vidieť. On to s nimi prežíval. Keď bol gól, vyskakoval, radoval sa. Aj keď sa nedarilo, vždy (ako tím) držali pohromade,“ povedal Blanár a dodal, že slovenskí hokejoví fanúšikovia naňho spomínajú dodnes.

Minister tiež podotkol, že ocenenie Vůjteka znamená aj podporu česko-slovenských vzťahov. „Napriek tomu, že sa v politike môže niečo stať, môžeme mať rôzne názory, ale vzťahy medzi národmi, Slovákmi a Čechmi, sú tak pevné, že sa nedajú ničím narušiť, a to je dôkaz dnešného stretnutia,“ dodal minister.

Keď sa Vůjtek dozvedel, že dostane cenu od slovenského ministra zahraničných vecí, bol podľa svojich slov prekvapený. „A som prekvapený doteraz a som dojatý. Nečakal som to. Keď som sem išiel, myslel som si, že je to ocenenie niekoľkých ľudí, ktorí sa zaslúžili o česko-slovenské vzťahy. A keď som sem prišiel, zistil som, že to je celé len pre mňa. Z čoho som bol veľmi dojatý. Ale na druhej strane som veľmi rád, že ma na Slovensku tak ocenili,“ podotkol.

Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu pripravoval na majstrovstvá sveta (MS) v rokoch 2012-2015 a na zimné olympijské hry v Soči v roku 2014. Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na MS 2012 vo Fínsku, kde SR získalo striebro. V roku 2021 bol zaradený do Siene slávy českého hokeja.

Blanár si počas dvojdňovej návštevy Prahy uctil aj pamiatku slovenského politika a štátnika Milana Hodžu, ktorý sa pred 90 rokmi stal ako prvý Slovák predsedom československej vlády.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
