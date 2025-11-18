< sekcia Slovensko
Blanár v Prahe ocenil trénera Vůjteka, odovzdal mu zlatú medailu
Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner.
Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odovzdal v utorok v rezidencii slovenského veľvyslanca v ČR Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému českému hokejistovi a trénerovi Vladimírovi Vůjtekovi, ktorý v minulosti trénoval aj slovenskú reprezentáciu. Blanár ocenil jeho prínos k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a rozvoju vzťahov medzi SR a ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Blanár si na Vůjtekovom trénerskom prístupe váži najme ľudský prístup. „Poznáme rôznych trénerov, ktorí sú tvrdí a keď sa na nich pozriete, v ich očiach je vážnosť. Ale pán Vůjtek si získal reprezentantov tím, že vytváral priateľskú atmosféru, a to ste na ňom mohli aj vidieť. On to s nimi prežíval. Keď bol gól, vyskakoval, radoval sa. Aj keď sa nedarilo, vždy (ako tím) držali pohromade,“ povedal Blanár a dodal, že slovenskí hokejoví fanúšikovia naňho spomínajú dodnes.
Minister tiež podotkol, že ocenenie Vůjteka znamená aj podporu česko-slovenských vzťahov. „Napriek tomu, že sa v politike môže niečo stať, môžeme mať rôzne názory, ale vzťahy medzi národmi, Slovákmi a Čechmi, sú tak pevné, že sa nedajú ničím narušiť, a to je dôkaz dnešného stretnutia,“ dodal minister.
Keď sa Vůjtek dozvedel, že dostane cenu od slovenského ministra zahraničných vecí, bol podľa svojich slov prekvapený. „A som prekvapený doteraz a som dojatý. Nečakal som to. Keď som sem išiel, myslel som si, že je to ocenenie niekoľkých ľudí, ktorí sa zaslúžili o česko-slovenské vzťahy. A keď som sem prišiel, zistil som, že to je celé len pre mňa. Z čoho som bol veľmi dojatý. Ale na druhej strane som veľmi rád, že ma na Slovensku tak ocenili,“ podotkol.
Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu pripravoval na majstrovstvá sveta (MS) v rokoch 2012-2015 a na zimné olympijské hry v Soči v roku 2014. Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na MS 2012 vo Fínsku, kde SR získalo striebro. V roku 2021 bol zaradený do Siene slávy českého hokeja.
Blanár si počas dvojdňovej návštevy Prahy uctil aj pamiatku slovenského politika a štátnika Milana Hodžu, ktorý sa pred 90 rokmi stal ako prvý Slovák predsedom československej vlády.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Blanár si na Vůjtekovom trénerskom prístupe váži najme ľudský prístup. „Poznáme rôznych trénerov, ktorí sú tvrdí a keď sa na nich pozriete, v ich očiach je vážnosť. Ale pán Vůjtek si získal reprezentantov tím, že vytváral priateľskú atmosféru, a to ste na ňom mohli aj vidieť. On to s nimi prežíval. Keď bol gól, vyskakoval, radoval sa. Aj keď sa nedarilo, vždy (ako tím) držali pohromade,“ povedal Blanár a dodal, že slovenskí hokejoví fanúšikovia naňho spomínajú dodnes.
Minister tiež podotkol, že ocenenie Vůjteka znamená aj podporu česko-slovenských vzťahov. „Napriek tomu, že sa v politike môže niečo stať, môžeme mať rôzne názory, ale vzťahy medzi národmi, Slovákmi a Čechmi, sú tak pevné, že sa nedajú ničím narušiť, a to je dôkaz dnešného stretnutia,“ dodal minister.
Keď sa Vůjtek dozvedel, že dostane cenu od slovenského ministra zahraničných vecí, bol podľa svojich slov prekvapený. „A som prekvapený doteraz a som dojatý. Nečakal som to. Keď som sem išiel, myslel som si, že je to ocenenie niekoľkých ľudí, ktorí sa zaslúžili o česko-slovenské vzťahy. A keď som sem prišiel, zistil som, že to je celé len pre mňa. Z čoho som bol veľmi dojatý. Ale na druhej strane som veľmi rád, že ma na Slovensku tak ocenili,“ podotkol.
Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu pripravoval na majstrovstvá sveta (MS) v rokoch 2012-2015 a na zimné olympijské hry v Soči v roku 2014. Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na MS 2012 vo Fínsku, kde SR získalo striebro. V roku 2021 bol zaradený do Siene slávy českého hokeja.
Blanár si počas dvojdňovej návštevy Prahy uctil aj pamiatku slovenského politika a štátnika Milana Hodžu, ktorý sa pred 90 rokmi stal ako prvý Slovák predsedom československej vlády.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)