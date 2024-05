Blanár: V rámci EÚ rokovaní majú štáty unikátny priestor na dialóg

Bratislava 7. mája (TASR) - V rámci európskych rokovaní majú členské štáty EÚ unikátny priestor na vzájomný dialóg a osobné stretnutia. Vieme počas nich otvorene hovoriť o problémoch, no rovnako o našich plánoch a podpore. Pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do EÚ to pre TASR uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Slovensko sa stalo členom EÚ 1. mája 2004.



"Je prirodzené, že aj v rámci krajín EÚ sa formujú zoskupenia podobne zmýšľajúcich štátov, kde sme si bližší raz s krajinami z nášho susedstva, inokedy s krajinami z juhu či zo západu Európy," dodal minister. Podotkol, že členské štáty EÚ sú prirodzenými partnermi a spojencami Slovenska, pričom vďaka spoločnému členstvu v EÚ dostali naše vzťahy na bilaterálnej úrovni nový impulz a obsah.



Šéf slovenskej diplomacie poznamenal, že pre Slovensko je aj v rámci EÚ mimoriadne významná spolupráca s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4). "Za svoju 33-ročnú históriu tohto zoskupenia sme na konkrétnych príkladoch dokázali, že nás spájajú politické, hospodárske a medziľudské väzby. Vieme diskutovať, hľadať spoločné témy a spojiť sa v oblastiach, v ktorých máme rovnaký názor," priblížil. Dodal, že postoj krajín na pôde EÚ získava silnejší hlas, vďaka čomu môžu lepšie presadzovať záujmy svojich obyvateľov.



Aj nedávne stretnutia na úrovni predsedov vlád a následne i ministrov zahraničných vecí V4 podľa jeho slov potvrdili, že Vyšehradská štvorka naďalej funguje a vie spolupracovať. "Práve naši susedia budú predsedať Rade EÚ, Maďarsko už od leta tohto roka a následne Poľsko od januára 2025. Verím, že i takto budeme môcť presadzovať spoločné európske riešenia," skonštatoval minister.