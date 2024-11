Blanár v Ríme apeloval na ukončenie konfliktov na Blízkom Východe

Rím 26. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa v pondelok v hlavnom meste Talianska zúčastnil na medzinárodnej konferencii o Stredomorí "Rome MED Dialogues" zameranej na nové prístupy k bezpečnostným a sociálno-ekonomickým výzvam Stredomorského regiónu. Na okraj konferencie Blanár absolvoval bilaterálne stretnutia so svojimi rezortnými kolegami z Jordánska, Libanonu a Jemenu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR.



Šéf slovenskej diplomacie sa v rámci konferencie zúčastnil na panelových diskusiách venovaných témam pomoci a spolupráce so Stredomorím pri presadzovaní mieru a ekonomickej stability, a to najmä v súvislosti s konfliktom v Gaze a Libanone.



Diskusia prebiehala aj o novom pláne dohody o prímerí medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh od amerického vyjednávača Amosa Hochsteina. "Prioritou je pre nás dodržiavanie medzinárodného práva za každých okolností bez vytvárania akéhosi dvojakého metra," deklaroval Blanár. Podľa ministra má Izrael po minuloročnom útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas právo na sebaobranu. Jeho reakcia však musí byť v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. "V tejto súvislosti podporujeme oprávnené záujmy Palestíny," uviedol Blanár.



Na stretnutí s ministrom zahraničných vecí Libanonu Abdalláhom Búhabíbom šéf slovenskej diplomacie vyjadril solidaritu s libanonskými občanmi. "Hovorili sme o perspektívach dohody o prímerí v konflikte v pásme Gazy a v Libanone medzi všetkými zainteresovanými stranami. Základom je a naďalej ostáva rešpektovanie medzinárodného práva, a to konkrétne efektívne napĺňanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 pod dozorom medzinárodného spoločenstva," vyhlásil Blanár.



S ministrom zahraničných vecí Jordánska Ajmanom Safadím hovoril Blanár najmä o situácii v Pásme Gazy, pričom vyzval na hľadanie diplomatických riešení a deeskaláciu napätia.



Aktuálna situácia v Jemene, bilaterálne vzťahy a bezpečnostná situácia v Červenom mori v súvislosti s útokmi húsíov na obchodné lode boli témami rokovaní medzi Blanárom a šéfom jemenskej diplomacie Šajom Mohsínom Zindáním. Partneri taktiež diskutovali o možnostiach ukončenia občianskej vojny v Jemene.