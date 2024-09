Blanár v USA rokoval s ministrami zahraničných vecí krajín G20

New York 26. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval so šéfmi diplomacií skupiny G20 pod vedením Brazílie ako predsedníckej krajiny. Svojou účasťou zároveň podporil podujatie delegácie Európskej únie pri OSN k dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



S filipínskym ministrom zahraničných vecí Enriquem Manalom rokoval Blanár o posilnení ekonomickej diplomacie a otvorení nového zastúpenia SR v Manile. "Kľúčovým predpokladom pre posilnenie našich vzťahov v hospodárskej oblasti je zároveň úprava zmlúv medzi Slovenskom a Filipínami v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia či o podpore a ochrane vzájomných investícií, ktorú chceme sfinalizovať. Rovnako máme záujem o zefektívnenie procesu získania pracovníkov na obsadenie dlhodobo neobsadených miest na slovenskom trhu," uviedol Blanár.



O ekonomickej a humanitárnej spolupráci rokoval s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom Parrillom. SR prostredníctvom Svetového potravinového programu poskytla Kube humanitárnu pomoc vo výške 200 tisíc eur. "Už koncom októbra bude priamo na Kubu doručený aj náš príspevok, ktorým pomôžeme 60 tonami sušeného mlieka pre kubánske deti," zdôraznil Blanár. Diskutovali aj o návšteve slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý plánuje cestu na Kubu s cieľom posilniť všestrannú spoluprácu.



So šéfom diplomacie Ruskej federácie Sergejom Lavrovom hovoril Blanár prioritne o slovenských záujmoch v oblasti energetickej bezpečnosti. "Týka sa to jadrového paliva, dostupnej ropy a plynu. Záujmom SR je, aby boli zachované existujúce koridory pre ich tranzit napriek tomu, že pracujeme na diverzifikácii," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Ruskému partnerovi tiež zopakoval konzistentný pohľad Slovenska na konflikt na Ukrajine s dôrazom na porušenie medzinárodného práva a nevyhnutnosť hľadania mierového riešenia. "Hovorili sme o rôznych mierových iniciatívach. Iba takto je možné dospieť k spravodlivému a trvalo udržateľnému mieru, ktorý by mali garantovať aj iné veľmoci. Namiesto eskalácie je potrebné sa vrátiť k dialógu a diplomatickým riešeniam na základe princípov Charty OSN, ktoré sú jedinou cestou, ako ukončiť násilie a utrpenie civilistov na oboch stranách," vyhlásil Blanár.



Blanár tiež diskutoval s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom a s ministrom zahraničných vecí Kórejskej republiky Cho Tae-yulom, s ktorým prebral podrobnosti pripravovanej cesty predsedu vlády SR do Južnej Kórey. Stretol sa s tuniským ministrom Mohamedom Ali Naftim, azerbajdžanským ministrom Džejhunom Bajramovom a šéfom úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimirom Voronkovom.