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Blanár:V4 chce s Japonskom rozšíriť spoluprácu najmä vo vede a výskume
V kaštieli v Tomášove sa v utorok uskutočnilo zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4) so šéfom japonskej diplomacie Tošimicom Motegim.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Šéfovia diplomacií jednotlivých krajín sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom. Hovorili tiež o aktuálnom geopolitickom dianí. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) o tom informoval na tlačovej konferencii po utorkovom zasadnutí vo formáte V4+ v Tomášove.
„Dnešné stretnutie predstavuje ôsme stretnutie vo formáte V4 plus Japonsko a nasleduje po päťročnej pauze, ktorá uplynula od posledného stretnutia vo Varšave v roku 2021. Chceme vniesť nový podnet do formátu V4 plus Japonska a naším cieľom je obnoviť pravidelný politický dialóg a posilniť spoluprácu nielen na úrovni ministrov, ale tiež aj medzi expertmi, inštitúciami a podnikateľskou komunitou,“ vyhlásil šéf rezortu.
Ministri sa zhodli, že považujú za dôležité posilňovanie vzťahov medzi EÚ a Japonskom. „Vidíme príležitosti pre užšiu spoluprácu, najmä v oblasti posilňovaní odolnosti a diverzifikácii našich dodávateľských reťazcov. Taktiež sme sa venovali témam takzvanej Made in EU, pochádzajúcej z EÚ, ako je zákon o akcelerátoroch, kde považujeme za dôležité brať do úvahy úlohu partnerov z tretích krajín, ktorým môžeme dôverovať, ako je napríklad Japonsko,“ priblížil Blanár.
Hovorili aj o aktuálnej ekonomickej a bezpečnostnej situácii vo svete a význame spolupráce s regiónom Indo-Pacifiku. „Zdôraznili sme potrebu pokračujúceho dialógu a zapojenia partnerov v regióne, vrátane Číny, aby sme mohli zabezpečiť stabilitu, predvídateľnosť a vzájomnú výhodnosť medzinárodných vzťahov,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Témou boli aj strategické vyhliadky Spojených štátov amerických, rastúca úloha USA v globálnych záležitostiach a potreba transatlantickej spolupráce pri riešení globálnej bezpečnosti a ekonomických výziev. „Zdôraznili sme význam opätovného otvorenia Hormuzského prielivu pre globálnu energetickú bezpečnosť a celkovú situáciu vo svete,“ povedal Blanár. V rámci diskusie ministri hovorili aj o situácii na Ukrajine. „Zhodli sme sa na tom, že neexistuje vojenské riešenie vojny a zdôraznili sme význam vyššieho zapojenia sa Európskej únie do mierového procesu,“ dodal.
V kaštieli v Tomášove sa v utorok uskutočnilo zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4) so šéfom japonskej diplomacie Tošimicom Motegim. Išlo o úvodné ministerské stretnutie vo formáte V4+ počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.
„Dnešné stretnutie predstavuje ôsme stretnutie vo formáte V4 plus Japonsko a nasleduje po päťročnej pauze, ktorá uplynula od posledného stretnutia vo Varšave v roku 2021. Chceme vniesť nový podnet do formátu V4 plus Japonska a naším cieľom je obnoviť pravidelný politický dialóg a posilniť spoluprácu nielen na úrovni ministrov, ale tiež aj medzi expertmi, inštitúciami a podnikateľskou komunitou,“ vyhlásil šéf rezortu.
Ministri sa zhodli, že považujú za dôležité posilňovanie vzťahov medzi EÚ a Japonskom. „Vidíme príležitosti pre užšiu spoluprácu, najmä v oblasti posilňovaní odolnosti a diverzifikácii našich dodávateľských reťazcov. Taktiež sme sa venovali témam takzvanej Made in EU, pochádzajúcej z EÚ, ako je zákon o akcelerátoroch, kde považujeme za dôležité brať do úvahy úlohu partnerov z tretích krajín, ktorým môžeme dôverovať, ako je napríklad Japonsko,“ priblížil Blanár.
Hovorili aj o aktuálnej ekonomickej a bezpečnostnej situácii vo svete a význame spolupráce s regiónom Indo-Pacifiku. „Zdôraznili sme potrebu pokračujúceho dialógu a zapojenia partnerov v regióne, vrátane Číny, aby sme mohli zabezpečiť stabilitu, predvídateľnosť a vzájomnú výhodnosť medzinárodných vzťahov,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Témou boli aj strategické vyhliadky Spojených štátov amerických, rastúca úloha USA v globálnych záležitostiach a potreba transatlantickej spolupráce pri riešení globálnej bezpečnosti a ekonomických výziev. „Zdôraznili sme význam opätovného otvorenia Hormuzského prielivu pre globálnu energetickú bezpečnosť a celkovú situáciu vo svete,“ povedal Blanár. V rámci diskusie ministri hovorili aj o situácii na Ukrajine. „Zhodli sme sa na tom, že neexistuje vojenské riešenie vojny a zdôraznili sme význam vyššieho zapojenia sa Európskej únie do mierového procesu,“ dodal.
V kaštieli v Tomášove sa v utorok uskutočnilo zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4) so šéfom japonskej diplomacie Tošimicom Motegim. Išlo o úvodné ministerské stretnutie vo formáte V4+ počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.