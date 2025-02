Blanár: V4 prispieva k stabilite strednej Európy i rozvoju jeho štátov

Bratislava 15. februára (TASR) – Vyšehradská štvorka prispieva k posilneniu stability a bezpečnosti v strednej Európe a zároveň podporuje hospodársky rast a sociálny rozvoj jednotlivých členských štátov. Pri príležitosti sobotného, 34. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).



"Spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska je založená na historických prepojeniach, vďaka ktorým máme k sebe prirodzene blízko a vieme sa spojiť v oblastiach, kde dokážeme silnejšie presadzovať náš názor, ako sú otázky migračnej politiky Európskej únie, jednotnej kvality potravín, ochrany nášho trhu či témy energetiky," upozornil šéf slovenskej diplomacie. "V4 dodnes prináša prospech predovšetkým obyvateľom našich štátov a na tom je dôležité stavať a aktívne spolupracovať," zdôraznil.



Význam a pozíciu zoskupenia ako silného regionálneho i európskeho aktéra potvrdzuje podľa neho i to, že viacero krajín prejavilo záujem pridať sa k súčasnej platforme. Ako úspešný príklad vyšehradskej spolupráce vyzdvihol tiež Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, ktorý vznikol z iniciatívy SR a tento rok si pripomenie štvrťstoročie od svojho založenia. "Fond prispieva prostredníctvom grantov, štipendií, rezidenčných programov, ako aj projektov cezhraničnej spolupráce k rozvoju a budúcnosti nielen v rámci krajín V4, ale tiež v širšom regióne, osobitne v štátoch západného Balkánu a Východného partnerstva," pripomenul minister.



Vyšehradská štvorka vznikla 15. februára 1991 prijatím Vyšehradskej deklarácie ako Vyšehradská skupina zložená z vtedajšieho Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska. V súčasnosti združuje viac ako 62 miliónov obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Aktuálne predsedajúcim štátom je Poľská republika.