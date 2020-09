Blanár víta kroky prezidentky v prípade úmrtia J. Chovanca

Bratislava 10. septembra (TASR) - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) víta kroky prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. Vyplýva to z jeho reakcie na prezidentkino štvrtkové vyhlásenie, že požiada Belgicko, aby zvážilo účasť slovenského experta na vyšetrovaní udalosti. Blanár zároveň hovorí o neskorom prijatí úlohy pre ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) vládou.



"Dôležité je, že hlava štátu koná v záujme toho, aby sme sa čím skôr dozvedeli odpovede na otázky, ako a prečo musel zomrieť nevinný občan Slovenska a prečo sa to dva a pol roka záhadným spôsobom zahmlieva," uviedol Blanár s tým, že to, či sa prezidentka pri svojom rozhodnutí inšpirovala návrhom vyhlásenia NR SR z dielne Smeru-SD, ktoré parlament nedávno odmietol, v súčasnosti nie je podstatné.



Vláda podľa jeho slov až v stredu (9. 9.) prijala úlohu pre ministra zahraničných vecí, aby intervenoval u belgickej vlády riadne vyšetrenie úmrtia občana SR v Belgicku. "Neskoro, ale predsa, pretože od zverejnenia videí, ktoré ukázali policajnú brutalitu, uplynuli už tri týždne," dodal.



Líder Smeru-SD Robert Fico poznamenal, že nebyť ich strany, prípad by bol zamietnutý pod koberec. "Je veľká škoda, že ešte v auguste, keď predkladala v NR SR rovnaký návrh strana Smer-SD, tak ho vládna koalícia expresne odmietla a nepodporila ho ani prezidentka. Ak by sa to nestalo, už týždeň sme mohli mať v Belgicku svojich vyšetrovateľov, ktorí by boli jednoznačnými prínosom vo vyšetrení," myslí si Fico. Krok prezidentky však vítajú.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok informovala, že požiada Belgicko, aby zohľadnilo požiadavku rodiny zosnulého Chovanca o účasti slovenského experta pri vyšetrovaní udalosti. Podľa prezidentky môže jeho prítomnosť pomôcť lepšie objasniť okolnosti prípadu a priniesť viac dôvery v celý vyšetrovací proces. Dodala, že smrť, pri ktorej je podozrenie, že nastala v dôsledku policajného zákroku, je neospravedlniteľná. Odsúdila všetky formy policajnej brutality voči občanovi ktorejkoľvek krajiny.



Slovák Jozef Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.



Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca počas 16 minút.