Blanár víta začlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru

Bratislava 12. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) víta plné začlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Ide podľa neho o historické rozhodnutie, ktoré Slovensko dlhodobo podporovalo. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.



Rumunsko aj Bulharsko sa súčasťou schengenu stanú od nového roka. Dôjde tak k zrušeniu kontrol na vnútorných pozemných hraniciach. "Tento dlhoočakávaný krok zároveň prináša praktické benefity pre obyvateľov, ktorí sa môžu bez hraničných kontrol dostať do ďalších dvoch európskych štátov," uviedol šéf slovenskej diplomacie. Rozhodnutie označil za významný moment európskej spolupráce, ktorý je diplomatickým úspechom súčasného maďarského predsedníctva Rady Európskej únie.



Poukázal tiež na výzvy, ktorým schengen čelí v súvislosti s migračnou krízou. "Prioritou má byť umožniť občanom voľný pohyb. Niektoré z členských štátov však zaviedli a naďalej predlžujú opatrenia v súvislosti s kontrolami na hraniciach. Dnes je preto jasné, že schengen nie je plne funkčný a je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na jeho obnovu," upozornil Blanár. Vyzdvihol záväzok Bulharska a Rumunska pokračovať v efektívnej ochrane vonkajších hraníc a v boji proti nelegálnej migrácii.



Rezort diplomacie tvrdí, že schengenský priestor sa od 1. januára 2025 plnohodnotne rozšíri na 29 štátov a takmer 450 miliónov obyvateľov. Európska zóna voľného pohybu tak bude spájať 25 z 27 členských štátov EÚ (okrem Cypru a Írska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovenská republika sa stala súčasťou schengenu v roku 2007.



Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.