Blanár: Vláda bude naďalej suverénne presadzovať záujmy SR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vláda SR bude naďalej suverénne presadzovať a obhajovať národnoštátne záujmy SR, ale rovnako pôvodné hodnoty, na ktorých bola Európska únia (EÚ) založená. Pri príležitosti 21. výročia vstupu SR do EÚ to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).



„Slovenská republika je sebavedomým, plnohodnotným členom EÚ a slovenská diplomacia presadzuje aj na tejto úrovni suverénnu a aktívnu politiku,“ ozrejmil Blanár. Európska únia sa podľa jeho slov stala pre Slovensko dôležitým životným priestorom, v ktorom môžeme rásť.



„Vstúpili sme do schengenu s otvorenými hranicami a otvoreným trhom; ako jediný štát z krajín Vyšehradskej štvorky používame jednotnú menu euro, vďaka čomu sme sa stali vstupnou bránou do Európy pre mnohých dôležitých zahraničných investorov,“ podotkol.



Minister pripomenul, že slovenská cesta do EÚ bola úspešná len 11 rokov po získaní samostatnosti. „Naše členstvo je súčasťou tohto úspešného príbehu. A táto Únia je pre nás dôležitá, o ktorej občania hlasovali, kde majú aj menšie štáty dôležitý hlas rovnocenný s veľkými krajinami. Preto bude Únia Úniou, pokiaľ bude právo veta zachované,“ pripomenul.



Výročie Slovenska v EÚ si minister pripomenie vo štvrtok (1. 5.) aj priamo na oslavách Sviatku práce a výročia vstupu SR do EÚ v Liptovskom Mikuláši.