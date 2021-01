Blanár: Vláda by mala ľudí upokojovať a dávať nádej, no ukazuje spory

Bratislava 30. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) tvrdí, že vláda by mala v čase pandémie ľudí upokojovať, ponúkať riešenia a nie ich znepokojovať spormi či chaotickými opatreniami. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poukázal na spochybňovanie celoplošného skríningu či schváleného COVID-automatu aj od niektorých koaličných strán. Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) reagoval, že aj v tejto súvislosti sa prejavujú rôzne "vášne", ale aj politický boj či marketing. Dodal, že COVID-automat bol schválený vládou aj odborníkmi a treba k nemu tak aj pristupovať.



Blanár si myslí, že nie dobre premyslenými krokmi a spôsobom komunikácie vlády dochádza k znečisťovaniu samospráv i verejnosti. "Je dôležité, aby vlievali ľuďom nádej a nie sa hádali, nebodaj osočovali, ako to robí premiér," zdôraznil. V súvislosti s prijatým COVID-automatom poznamenal, že občania očakávali po skríningovom testovaní aspoň nejaké uvoľnenie v regiónoch s nízkou pozitivitou. Dodal, že od začiatku pandémie sa za východisko považovalo očkovanie, preto mala vláda dopredu pripravovať plán.



Upozornil, že ak pri skríningu príde na testovanie málo ľudí, samosprávam sa nemusia vrátiť náklady za testovanie, keďže majú dostať financie za každý vykonaný test. Vláda mala podľa neho prísť s návrhom, ktorý by pre takéto prípady zahŕňal aj poskytnutie fixnej sumy samosprávam. Krúpa je presvedčený, že vláda sa k takýmto situáciám bude vedieť postaviť.



Na otázku, či nebolo zbytočné zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽANO) informovať o predbežných výsledkoch plošného skríningu, keďže sa ešte neskôr menili, Krúpa odpovedal, že každý bol zvedavý aj na priebežné čísla. Situáciu podľa neho spôsobilo, že niektoré mobilné odberné miesta nenahlásili údaje večer po testovaní, ale až ďalší deň. "Toto sú veci, ktoré mrzia, stávajú sa, ale adekvátne sa na to reagovalo," povedal.



Odmieta, že by testovanie mohlo zvýšiť šírenie vírusu. Riešenie pandémie a testovanie len v niektorých okresoch nepovažuje za logické, pretože Slovensko je malá krajina. "Slovensko je také, že keď si v Prešove zakašlete, tak sa v Tatranskej Lomnici niekto nakazí," povedal. Skríning má podľa neho pomôcť identifikovať ohniská nákazy. V súvislosti s COVID-automatom poznamenal, že platí tak, ako bol schválený. Netreba ale podľa neho strašiť dopredu tým, ako to bude vyzerať vo februári, keďže sa situácia vyvíja.



Obaja sa vyjadrili aj k novému policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi. Krúpa nesúhlasí s jeho spájaním s predchádzajúcimi vládami Smeru-SD. „Príde mi prehnané mať také červené súkno a každý, kto bol akýmkoľvek spôsobom v minulosti aktívny v štátnej správe alebo kdekoľvek za vlád Smeru-SD, ktorý tu bol 12 rokov, tak je automaticky smerák,“ zdôraznil.



Hoci Smer-SD podporil voľbu Kovaříka, strana podľa Blanára vníma jeho vymenovanie za zodpovednosť vládnej koalície. Podpredseda parlamentu zároveň vyslovil obavy o spolitizovanie polície. „Chcem popriať súčasnému prezidentovi, aby dokázal takéto niečo držať úplne mimo od polície, lebo tieto podozrenia sú aj na základe vyjadrenia nebohého generála Lučanského veľmi vážne,“ doplnil.