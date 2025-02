Blanár vo Švajčiarsku vyzdvihol prínos slovenských expertov v CERN

Bern 25. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok v úvode pracovnej cesty vo Švajčiarsku vyzdvihol unikátny príspevok slovenských odborníčok a odborníkov v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). V Ženeve navštívil jej centrum a stretol sa s generálnou riaditeľkou Fabiolou Gianottiovou, ktorá ocenila aktívne pôsobenie a prínos Slovenska. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Blanár predovšetkým poukázal na kľúčové experimenty ALICE a ATLAS na veľkom hadrónovom urýchľovači, na ktorých sa podieľajú vedci zo Slovenska. V organizácii je podľa ministerstva zaregistrovaných 164 užívateľov so slovenským pasom, z toho 19 zamestnancov má dlhodobý pracovný kontrakt. Okrem spomínaných dvoch projektov sú slovenské tímy aktívne aj v experimentoch ISOLDE a NA62.



"Veľakrát počúvame, že naše školstvo nie je dobré, no toto je dôkaz toho, že tomu tak nie je. Úspešní slovenskí odborníci, ktorí vyštudovali na slovenských školách, nielenže pôsobia priamo vo výskume CERN, ale zároveň sa aj podieľali na výrobe jedinečných zariadení vyvinutých na inštaláciu a prevádzku urýchľovača," uviedol Blanár a ich činnosť označil za obrovskú vec pre ľudstvo.



Šéf slovenskej diplomacie sa takisto zúčastnil na prehliadke podzemného pracoviska experimentu ALICE v hĺbke viac ako 50 metrov pod zemou. Podľa neho ide o špičkové európske pracovisko s celosvetovým presahom, ktoré prináša objavy v medicíne, napríklad v onkológii, alebo v rámci technológií využívaných v každodennom živote, ako je internet či dotyková obrazovka.



"To všetko vzniklo práve tu CERNE, ktorý v minulom roku oslávil 70. výročie a Slovensko je od svojho vzniku plnohodnotným členom tohto výskumného pracoviska," poznamenal Blanár.



Hlavným cieľom dvojdňovej pracovnej návštevy slovenského ministra vo švajčiarskej Ženeve sú vystúpenia na 58. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a na Konferencii o odzbrojení, uviedol komunikačný odbor MZVaEZ SR. Blanár zároveň absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí s ministerskými kolegami, zástupcami OSN či Medzinárodného výboru Červeného kríža.