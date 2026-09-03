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Blanár vyjadril podporu Nemecku po incidente s dronom
Blanár potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do EÚ, pričom trvá na dodržiavaní pravidiel platných pre všetky kandidátske krajiny.
Autor TASR
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Bratislava/Wicklow 2. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov EÚ dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku zo 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Akékoľvek takéto ohrozovanie suverenity členského štátu Európskej únie je absolútne neprijateľné. Zároveň je potrebné zachovať chladnú hlavu, ďalej neeskalovať napätie a hľadať cestu k mierovým rokovaniam, ktoré sú podľa nášho názoru absolútne nevyhnutné,“ povedal Blanár.
Na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konalo v meste Wicklow v rámci írskeho predsedníctva v Rade EÚ, bola jednou z tém pokračujúca vojna na Ukrajine. Blanár zdôraznil potrebu mierového riešenia a väčšieho zapojenia Únie do mierového procesu. „Za Slovenskú republiku som jasne deklaroval, že podporujeme diplomatické ukončenie vojny na Ukrajine a že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Preto je potrebné, aby bola Únia v tomto smere aktívnejšia a aby sme spoločne sedeli za rokovacím stolom,“ uviedol.
Minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave štvrtého spoločného zasadnutia vlád SR a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove.
Blanár potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do EÚ, pričom trvá na dodržiavaní pravidiel platných pre všetky kandidátske krajiny. „To znamená, že akékoľvek skratky alebo dvojaký meter v prístupe ku kandidátskym krajinám sú neprijateľné,“ vyhlásil minister.
V súvislosti s novým európskym legislatívnym balíkom známym ako REPowerEU, ktorý sa týka ukončenia dovozu ruského plynu, Blanár partnerov informoval o postoji SR a jej žalobe podanej na Súdny dvor EÚ pre postup pri prijímaní príslušnej legislatívy.
„Podľa nášho názoru bola obídená procedúra jednomyseľného hlasovania kvalifikovanou väčšinou, vďaka čomu sme sa dostali do situácie, v ktorej môžeme čeliť arbitráži, keďže Slovenský plynárenský priemysel má uzavretú zmluvu s Gazpromom do roku 2034. V prípade, že nebudeme tento kontrakt napĺňať vďaka novej európskej legislatívnej úprave, budeme vystavení riziku arbitrážnych konaní, ktoré by mohli dosiahnuť miliardy eur,“ zdôraznil Blanár.
Na zasadnutí ministrov tiež informoval o pripravovanom zasadnutí medzivládnej komisie s Ruskou federáciou. „Práve o týchto otázkach chceme hovoriť na rokovaniach, ktoré budú prebiehať na pracovných úrovniach. Naším cieľom je, aby sme riešili tie veci, ktoré nie sú súčasťou sankcií, ale zároveň nijakým spôsobom nenarušujú jednotný postoj Európskej únie voči Ruskej federácii. Súčasne však musíme obhajovať naše národnoštátne záujmy,“ uviedol.
Ministri sa venovali aj aktuálnemu vývoju na Blízkom východe. Blanár povedal, že SR považuje za dôležité zachovať všetky dostupné diplomatické kanály a rovnako podporuje obnovenie rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Osobitnú pozornosť si podľa neho vyžaduje bezpečnosť plavby v Hormuzskom prielive, ktorá má význam pre globálnu energetickú bezpečnosť, ceny energií a stabilitu svetovej ekonomiky.
„Akékoľvek takéto ohrozovanie suverenity členského štátu Európskej únie je absolútne neprijateľné. Zároveň je potrebné zachovať chladnú hlavu, ďalej neeskalovať napätie a hľadať cestu k mierovým rokovaniam, ktoré sú podľa nášho názoru absolútne nevyhnutné,“ povedal Blanár.
Na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konalo v meste Wicklow v rámci írskeho predsedníctva v Rade EÚ, bola jednou z tém pokračujúca vojna na Ukrajine. Blanár zdôraznil potrebu mierového riešenia a väčšieho zapojenia Únie do mierového procesu. „Za Slovenskú republiku som jasne deklaroval, že podporujeme diplomatické ukončenie vojny na Ukrajine a že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Preto je potrebné, aby bola Únia v tomto smere aktívnejšia a aby sme spoločne sedeli za rokovacím stolom,“ uviedol.
Minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave štvrtého spoločného zasadnutia vlád SR a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove.
Blanár potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do EÚ, pričom trvá na dodržiavaní pravidiel platných pre všetky kandidátske krajiny. „To znamená, že akékoľvek skratky alebo dvojaký meter v prístupe ku kandidátskym krajinám sú neprijateľné,“ vyhlásil minister.
V súvislosti s novým európskym legislatívnym balíkom známym ako REPowerEU, ktorý sa týka ukončenia dovozu ruského plynu, Blanár partnerov informoval o postoji SR a jej žalobe podanej na Súdny dvor EÚ pre postup pri prijímaní príslušnej legislatívy.
„Podľa nášho názoru bola obídená procedúra jednomyseľného hlasovania kvalifikovanou väčšinou, vďaka čomu sme sa dostali do situácie, v ktorej môžeme čeliť arbitráži, keďže Slovenský plynárenský priemysel má uzavretú zmluvu s Gazpromom do roku 2034. V prípade, že nebudeme tento kontrakt napĺňať vďaka novej európskej legislatívnej úprave, budeme vystavení riziku arbitrážnych konaní, ktoré by mohli dosiahnuť miliardy eur,“ zdôraznil Blanár.
Na zasadnutí ministrov tiež informoval o pripravovanom zasadnutí medzivládnej komisie s Ruskou federáciou. „Práve o týchto otázkach chceme hovoriť na rokovaniach, ktoré budú prebiehať na pracovných úrovniach. Naším cieľom je, aby sme riešili tie veci, ktoré nie sú súčasťou sankcií, ale zároveň nijakým spôsobom nenarušujú jednotný postoj Európskej únie voči Ruskej federácii. Súčasne však musíme obhajovať naše národnoštátne záujmy,“ uviedol.
Ministri sa venovali aj aktuálnemu vývoju na Blízkom východe. Blanár povedal, že SR považuje za dôležité zachovať všetky dostupné diplomatické kanály a rovnako podporuje obnovenie rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Osobitnú pozornosť si podľa neho vyžaduje bezpečnosť plavby v Hormuzskom prielive, ktorá má význam pre globálnu energetickú bezpečnosť, ceny energií a stabilitu svetovej ekonomiky.