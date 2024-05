Blanár: Vynikajúce vzťahy s Južnou Kóreou chceme ešte zdvihnúť

Soul/Bratislava 16. mája (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Južnou Kóreou sú vďaka uplynulým 20. rokom ekonomickej a investičnej spolupráce vynikajúce. Slovensko by ich však chcelo zdvihnúť na ešte vyššiu úroveň, uviedol po stredajšom (15. 5.) rokovaní s kórejským ministrom zahraničných vecí Čo Te-julom v Soule šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Stretli sa v závere Blanárovej viacdňovej pracovnej cesty v Južnej Kórei, z ktorej sa v stredu v noci vrátil na Slovensko.



Ministri podľa Blanára hovorili o tom, že SR pripraví návrh dohody o strategickom partnerstve, ktorý si budú navzájom pripomienkovať a následne by ju mali podpísať na najvyššej úrovni. Opätovne pripomenul pozvanie pre premiéra, prezidenta aj ministra zahraničných vecí Južnej Kórey na Slovensko. "Náš záujem je, aby sme tú našu spoluprácu, ktorú doteraz máme, povýšili na vyššiu strategickú úroveň, kde by sme mohli vyvíjať aktivity na viacerých úrovniach. A to bolo prijaté pozitívne," doplnil.



Ministri sa tiež vzájomne podporili v rôznych kandidatúrach do medzinárodných inštitúcií. Kórejská republika v súčasnosti napríklad navrhuje svojho delegáta do Výboru pre ľudské práva v rámci Organizácie spojených národov (OSN). "My sme zasa požiadali o podporu nášho členstva ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 až 2029," priblížil Blanár.



Obidvaja majú podľa ministra rovnaké názory na aktuálne konflikty vo svete, či už na Ukrajine alebo v Gaze. Preberali aj otázku vzťahu Severnej Kórey s Čínou a Ruskou federáciou. "Slovenská republika so znepokojením vníma to množstvo výmeny (vojenského materiálu), ktoré je medzi Severnou Kóreou a Ruskou federáciou. Je to viac ako 6500 kontajnerov, ktoré si vymenili. Je evidentné, že ide o porušovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN," upozornil Blanár.



V tejto súvislosti svojmu rezortnému partnerovi prisľúbil podporu aktivít Kórejskej republiky, ktorá bude od júna predsedať Bezpečnostnej rade OSN. "Chcú vyriešiť problém, ktorý vznikol potom, ako Severná Kórea odmietla dodržiavať rezolúcie OSN. Stratil sa nám kontrolný mechanizmus, či sa tie rezolúcie dodržiavali alebo nie, pretože akékoľvek snahy boli vetované, či už čínskou alebo ruskou stranou. Vyjadrili sme podporu, že ten návrh, ktorý predložia, Slovenská republika bude podporovať," avizoval minister. Akákoľvek eskalácia situácie, či už na Kórejskom polostrove alebo na Ukrajine, je totiž podľa neho pre SR absolútne neprijateľná.



Misiu slovenskej delegácie v Južnej Kórei označil Blanár v jej závere za úspešnú - a to na podnikateľskej aj politickej úrovni. Potvrdil, že v blízkej budúcnosti bude môcť vláda pravdepodobne oznámiť ďalšiu investíciu, ktorá je už vo vysokom štádiu rozpracovania. Diskusie sa podľa neho dotkli aj spolupráce v obrannom priemysle a projektov, ktoré v tejto oblasti realizujú obidve krajiny. V septembri má byť významná výstava obranného priemyslu v Južnej Kórei, na ktorej sa zúčastní aj slovenská delegácia. "Je to naozaj veľmi široké a to je aj dôvod na to, aby sme naše vzťahy podvihli na vyššiu úroveň," doplnil šéf slovenského rezortu diplomacie.



Juraj Blanár počas pracovnej cesty v uplynulých dňoch okrem kórejského ministra zahraničných vecí rokoval aj s ministrom pre zjednotenie Kim Jong-hom a predsedom vlády Han Tok-suom. Súčasťou delegácie bol aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, predstavitelia podnikateľskej a akademickej sféry. V rámci cesty sa uskutočnili tiež podnikateľské fóra v Soule a Ulsane. V Ulsane, ktoré je priemyselným centrom krajiny, oficiálne otvorili honorárny konzulát SR.