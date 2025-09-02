< sekcia Slovensko
Blanár: Výročie porážky fašizmu a nacizmu si zaslúži úctu kedykoľvek
V reakcii na kritiku cesty predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Číny opozíciou to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Výročie porážky fašizmu a nacizmu si zaslúži úctu kedykoľvek a kdekoľvek. V reakcii na kritiku cesty predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Číny opozíciou to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Ak sa opozícia na takomto hodnotovom základe nedokáže zhodnúť, pre Blanára to znamená, že mier pre ňu neznamená vôbec nič. TASR o tom v utorok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Ako som si prečítal v pondelok v médiách, člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil cestu do Číny za súčasť Ficovej snahy o zdanie vyváženej zahraničnej politiky... Nuž, mali by si v Progresívnom Slovensku najskôr premyslieť, čo naozaj chcú, a následne by si mali skontrolovať svoje vyjadrenia, aby sa potom nestávalo to, že raz chcú budovať vzťahy s Čínou, a potom už zase nie,“ uviedol Blanár s tým, že Korčok v minulosti prehlbovanie vzťahov s Čínou schvaľoval.
Kresťanskodemokratické hnutie podľa Blanára zase stratilo úctu a pokoru voči všetkým obetiam druhej svetovej vojny. Minister deklaroval, že si váži všetkých, ktorí proti fašizmu a nacizmu bojovali.
Predseda vlády v utorok pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu. Počas nej sa zúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a tiež absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Progresívne Slovensko v pondelok (1. 9.) vyzvalo premiéra, aby svoju cestu do Číny zrušil. KDH vníma cestu negatívne tiež. Tvrdí, že nepomôže Slovensku, keďže sa stretne s východnými vodcami.
„Ako som si prečítal v pondelok v médiách, člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil cestu do Číny za súčasť Ficovej snahy o zdanie vyváženej zahraničnej politiky... Nuž, mali by si v Progresívnom Slovensku najskôr premyslieť, čo naozaj chcú, a následne by si mali skontrolovať svoje vyjadrenia, aby sa potom nestávalo to, že raz chcú budovať vzťahy s Čínou, a potom už zase nie,“ uviedol Blanár s tým, že Korčok v minulosti prehlbovanie vzťahov s Čínou schvaľoval.
Kresťanskodemokratické hnutie podľa Blanára zase stratilo úctu a pokoru voči všetkým obetiam druhej svetovej vojny. Minister deklaroval, že si váži všetkých, ktorí proti fašizmu a nacizmu bojovali.
Predseda vlády v utorok pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu. Počas nej sa zúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a tiež absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Progresívne Slovensko v pondelok (1. 9.) vyzvalo premiéra, aby svoju cestu do Číny zrušil. KDH vníma cestu negatívne tiež. Tvrdí, že nepomôže Slovensku, keďže sa stretne s východnými vodcami.