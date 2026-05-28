Blanár: Vyšehradská štvorka má potenciál posilňovať spoločné záujmy
Autor TASR
Limassol 28. mája (TASR) - Slovensko chce počas nadchádzajúceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine obnoviť dynamiku regionálnej spolupráce a sústrediť sa na oblasti, v ktorých majú krajiny V4 spoločné záujmy a dosahujú praktické výsledky pre občanov. Vo štvrtok to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po rokovaní so svojím poľským rezortným partnerom Radoslawom Sikorským v rámci neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov Európskej únie v cyperskom Limassole. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Práve príprava slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začne 1. júla 2026, bola jednou z hlavných tém rokovania partnerov. Blanár priblížil, že Slovensko sa chce počas ročného predsedníctva zamerať predovšetkým na európsku konkurencieschopnosť, energetickú bezpečnosť, rozširovanie EÚ, sektorovú spoluprácu a posilňovanie medziľudských kontaktov.
Partneri zároveň vyjadrili podporu rozvoju spolupráce s ďalšími medzinárodnými partnermi v rámci formátu V4+. O tejto téme rokoval Blanár počas zasadnutia v Limassole aj s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom.
Témou stretnutia so Sikorskim boli tiež slovensko-poľské vzťahy a rozvoj cezhraničného partnerstva. Blanár ocenil intenzívny politický dialóg medzi oboma krajinami vrátane posilňovania parlamentných kontaktov a súčasne vyzdvihol pripravované memorandum predsedov vlád o cezhraničnom rozvoji.
„Máme záujem o to, aby slovensko-poľské partnerstvo získalo ešte výraznejší praktický rozmer prostredníctvom konkrétnych projektov a spoločných aktivít,“ potvrdil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň vyzdvihol aj prínos Karpatskej iniciatívy pri posilňovaní regionálnej spolupráce a rozvoji cezhraničnej konektivity medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou.
Významnou témou rokovania bola Iniciatíva Trojmoria - platforma 13 členských štátov Európskej únie zameraná na rozvoj dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry v regióne medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom, ktorej summit bude Slovensko hostiť na jar 2027.
„Slovensko chce nadviazať na doterajšie predsedníctva Trojmoria a sústrediť sa popri infraštruktúrnych projektoch zároveň na inovácie, digitálny rozvoj a umelú inteligenciu,“ priblížil Blanár.
Ministri rokovali rovnako o aktuálnom vývoji v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o potrebe pokračovať v diplomatických iniciatívach smerujúcich k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru. Blanár potvrdil, že strategickým záujmom Slovenska zostáva mierová, stabilná a prosperujúca Ukrajina s perspektívou členstva v EÚ po splnení všetkých stanovených podmienok. V tejto súvislosti informoval poľského ministra o nadchádzajúcom štvrtom stretnutí vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré sa uskutoční v júni, ako aj o konkrétnych výsledkoch zasadnutí v podobe projektov pomáhajúcich zmierniť následky vojny na Ukrajine.
