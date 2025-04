Blanár využil fórum v Antalyi na sériu diplomatických rokovaní

Bratislava/Antalya 12. apríla (TASR) — Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár absolvoval 11. a 12. apríla sériu rokovaní na diplomatickom fóre v tureckej Antalyi. TASR o tom v sobotu informoval komunikačný odbor ministerstva.



O stretnutie požiadal štátny tajomník britského rezortu diplomacie Stephen Doughty. Jeho témou bolo posilnenie bezpečnosti Európy, ako aj potvrdenie aprílovej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Spojenom kráľovstve, kde si okrem iného uctí pamiatku československých letcov, ktorí sa v druhej svetovej vojne zúčastnili na bitke o Britániu.



Predovšetkým o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom hovoril Blanár na bilaterálnom rokovaní so svojím ukrajinským kolegom Andrijom Sybihom. Slovensko podľa neho naďalej zdôrazňuje, že konflikt medi týmito krajinami nemá vojenské riešenie a plne preto podporuje aktivity novej administratívy Spojených štátov amerických. „Je potrebné vrátiť sa k mierovým rokovaniam a diplomatickým riešeniam v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom,“ uviedol Blanár, ktorého ukrajinský minister informoval o aktuálnom priebehu týchto rokovaní.



Blanár upozornil, že zastavenie tranzitu plynu cez ukrajinské územie hospodársky a ekonomicky poškodzuje nielen Slovensko a celú Európsku úniu, ale aj samotnú Ukrajinu. Ukrajinského partnera vyzval, aby sa intenzívne rokovalo o obnovení tranzitu plynu tak, ako to bolo predrokované na vládnej úrovni. „SR podporuje Ukrajinu v jej európskej perspektíve, no zároveň očakáva napĺňanie záväzkov Ukrajiny voči Únii,“ doplnil slovenský minister zahraničných vecí.



Šéf slovenskej diplomacie sa ďalej stretol s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom a bilaterálne rokovanie absolvoval i s tureckým ministrom životného prostredia Muratom Kurumom, s ktorým vyzdvihli povýšenie vzťahov Slovenska a Turecka podpisom Dohody o strategickom partnerstve počas januárovej návštevy slovenského premiéra. Hovorili aj o ničivom zemetrasení, ktoré pred dvomi rokmi zasiahlo Turecko, a tiež o podpore kandidatúry Turecka ako dejiska klimatickej konferencie COP31.



Účasť na Antalyjskom diplomatickom fóre využil Blanár aj na podporu pri mnohých kandidatúrach SR. „Aj v tomto roku som sa stretol s mojimi partnermi z krajín, ktoré sú od nás geograficky vzdialené, ako je napríklad Bangladéš či Uganda, a požiadal som ich o podporu našej kandidatúry, kde sa Slovensko po druhý raz uchádza o miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029,“ priblížil Blanár.



Fórum v Antalyi, kam pricestovalo tento rok 6000 účastníkov vrátane dvoch desiatok hláv štátov, 60 ministrov zahraničných vecí či ďalších predstaviteľov zo 150 krajín, značil Blanár za dobrú platformu na výmenu informácií a stanovísk v oblasti zahraničnej politiky medzi partnermi z celého sveta. „Je potrebné sa stretávať, viesť dialóg a hľadať diplomatické riešenia, a tým zabrániť vzniku akýchkoľvek konfliktov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.