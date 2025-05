Blanár vyzdvihol potrebu spolupráce medzi EÚ a africkými krajinami

Bratislava/Brusel 21. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie (EÚ) sa v stredu v Bruseli zúčastnili na treťom ministerskom zasadnutí EÚ a Africkej únie (AÚ), ktorá združuje 55 štátov. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po stretnutí zdôraznil potrebu bližšej spolupráce s africkými krajinami v oblastiach, ako sú mierové iniciatívy, bezpečnosť, multilateralizmus či migrácia. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Podľa Blanára majú vojnové konflikty, nestabilita a zlé životné podmienky vplyv na vznik migrácie, ktorá EÚ negatívne ovplyvňuje. „Ak tento región nebude stabilný, nemôžeme očakávať, že sa nelegálna migrácia zmierni. Je preto potrebné pracovať na tom, aby sa konflikty skončili, vytvoriť priestor, aby sa mohli africké krajiny rozvíjať, aby obyvatelia necítili potrebu opúšťať svoje domovské štáty. Je to cesta, ktorá bude síce trvať niekoľko desaťročí, ale je to jediný udržateľný spôsob,“ zdôraznil Blanár. Slovensko podľa neho dlhodobo opakuje, že nelegálnu migráciu je nutné riešiť priamo v krajinách, kde vzniká.



Európa zostáva najväčším investorom a obchodným a rozvojovým partnerom Afriky. „Kľúčové európske iniciatívy, ako je napríklad program Global Gateway, v ktorom by sa malo mobilizovať približne 150 miliárd eur na investície do konkrétnych rozvojových projektov v jednotlivých afrických krajinách, sú dôležitým nástrojom spájajúcim investičnú a rozvojovú spoluprácu. A práve tu môže byť Slovensko aktívne, zapojiť náš podnikateľský sektor v zelených energiách, kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencii či zdravotníctve a ďalších oblastiach, kde vieme nadviazať obojstranne výhodné partnerstvá,“ vysvetlil Blanár.



Stredajšie zasadnutie bolo prípravou na summit EÚ a AÚ, ktorý by sa mal konať pri príležitosti 25. výročia ich spolupráce ešte v tomto roku.



Blanár v Bruseli tiež absolvoval bilaterálne rokovania so šéfmi diplomacie Etiópie, Rwandy, Stredoafrickej republiky a Alžírska. Alžírsky minister Ahmed Attaf potvrdil návštevu Slovenska v krátkom čase. „Alžírsko je siedmym najväčším vývozcom zemného plynu s priamym prepojením plynovodu cez Taliansko až do Rakúska. Vidíme tu potenciál z hľadiska diverzifikácie dovozu zemného plynu,“ priblížil Blanár.



Slovenský minister v Bruseli informoval o zámere SR stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029 s cieľom získať podporu pre túto kandidatúru: „Naše členstvo v Bezpečnostnej rade umožní slovenskej diplomacii intenzívne presadzovať dodržiavanie medzinárodného práva a mierové riešenia na základe Charty OSN,“ vyhlásil Blanár.