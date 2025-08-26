< sekcia Slovensko
Blanár vyzval činiteľov Ukrajiny, aby sa zdržali útokov na Družbu
Tieto útoky poškodzujú nielen Slovensko, ale aj samotnú Ukrajinu, uviedol Blanár.
Autor TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár informoval, že telefonicky požiadal ukrajinských predstaviteľov, aby sa ozbrojené zložky Ukrajiny zdržali podnikania útokov na ropovod Družba. Tieto útoky poškodzujú nielen Slovensko, ale aj samotnú Ukrajinu, napísal Blanár v príspevku na sieti Facebook z neskorého pondelkového večera, informuje TASR.
Blanár podľa svojich slov v nedeľu telefonoval so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom a v pondelok potom aj s podpredsedom ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Tarasom Kačkom.
Oboch informoval o zaslaní listu Európskej komisii týkajúceho sa ochrany strategickej energetickej infraštruktúry v súvislosti s útokmi na ropovod Družba, ktoré Ukrajina vykonala v posledných dňoch a ktoré viedli k zastaveniu prepravy ropy aj na Slovensko. Kritiku v tejto súvislosti vyjadrili aj ďalší predstavitelia SR vrátane prezidenta Petra Pellegriniho.
„Podpredseda vlády aj ministerský kolega ma ubezpečili, že majú záujem o konštruktívny prístup. Rovnako sa poďakovali za pomoc, ktorú SR poskytuje od začiatku vojenského konfliktu. Spoločne pripravujeme už tretie spoločné rokovanie vlády Slovenska a vlády Ukrajiny,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Na Facebooku tiež zopakoval, že SR podporuje snahu Ukrajiny vstúpiť do EÚ za predpokladu dodržania všetkých podmienok, k čomu jej pomôže prijatie „veľmi dôležitým“ reforiem, ako sú okrem iných protikorupčné reformy či reforma súdnictva.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo tak k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Blanár a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jörgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
