Blanár: Za mier sa nesmie platiť ľudskými životmi

Bratislava 8. mája (TASR) – Druhá svetová vojna je tragickým dôkazom absolútneho zlyhania diplomacie, rešpektu a porozumenia medzi štátmi. Pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe na to upozornil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý zároveň apeloval na to, aby sa chyby z minulosti neopakovali. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



„Cena, ktorú ľudstvo zaplatilo, bola tá najvyššia, a to viac ako 60 miliónov obetí, hrôzy holokaustu, vypálené obce, zničené mestá. Náš odkaz preto musí byť jasný a jednotný – za mier sa nesmie platiť ľudskými životmi,“ zdôraznil.



Vojna sa na európskom kontinente skončila podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie nacistickej Tretej ríše 8. mája 1945. Šéf slovenskej diplomacie pripomína, že po definitívnom ukončení druhej svetovej vojny vznikli v reakcii na tento najničivejší konflikt v dejinách ľudstva nové medzinárodné spoločenstvá založené predovšetkým s cieľom upevňovania mierových hodnôt, ako je Organizácia Spojených národov (OSN), Európska únia (EÚ) či Rada Európy. V tejto súvislosti Blanár zvýraznil kolektívnu zodpovednosť nedopustiť a diplomaciou predchádzať podobným hrôzam vojny. Rovnako i nevyhnutné diplomatické úsilie ukončiť čo najskôr konflikty, ktoré prebiehajú. Poukázal pritom na postoj vlády SR. „Presadzujeme mier, rešpekt, porozumenie a vzájomnú úctu jedného národu voči druhému,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Poukázal i na to, že druhá svetová vojna si na strane bývalého Československa vyžiadala približne 360.000 ľudských obetí. „Územie dnešného Slovenska bolo oslobodzované predovšetkým Červenou armádou pozostávajúcou z ruských, ukrajinských, bieloruských príslušníkov a ďalších národov Sovietskeho zväzu, tiež 1. československým armádnym zborom a Rumunskou kráľovskou armádou. Na oslobodzovaní sa podieľali aj partizánske jednotky, ktoré operovali najmä v horských oblastiach,“ pripomenul.



V tejto súvislosti vyzdvihol silný antifašistický odkaz SR a nevyhnutnosť zastaviť akékoľvek náznaky uplatňovania kolektívnej viny alebo presadzovanie jediného správneho názoru. „Stopy hrdinov Slovenského národného povstania sú po celom Slovensku, pomníkmi sú posiate nielen mestá a obce, ale predovšetkým naše hory, kde prebiehali najkrvavejšie boje,“ pripomenul minister a doplnil: „Sloboda, demokracia a život v mieri sú hodnoty, ktoré je potrebné pripomínať a vážiť si každý deň. Česť a nehynúca pamiatka hrdinom, ktorí za ne položili svoje životy.“