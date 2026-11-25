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Blanár: Zastavenie násilia proti ženám si vyžaduje spoločné úsilie
Kampaň Orange the World každoročne mobilizuje medzinárodné spoločenstvo v boji proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Násilie páchané na ženách a dievčatách patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie porušenia ľudských práv a jeho odstránenie si vyžaduje spoločné úsilie štátov i celej spoločnosti. Pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách a začiatku celosvetovej kampane Orange the World (Zafarbime svet na oranžovo) to zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Násilie nesmie byť nikdy tolerované ani ospravedlňované. Našou spoločnou zodpovednosťou je zlepšovať podmienky, v ktorých sa môžu obete bezpečne obrátiť o pomoc, domôcť sa spravodlivosti a páchatelia nesú zodpovednosť za svoje činy,“ vyhlásil Blanár.
Slovenská republika sa ako členský štát Organizácie Spojených národov hlási k ochrane a podpore ľudských práv a svoje záväzky v tejto oblasti potvrdzuje súčasne účasťou na medzinárodných iniciatívach zameraných na predchádzanie diskriminácii a násiliu. Význam ochrany ľudských práv SR zdôrazňuje tiež v rámci svojich diplomatických aktivít a kandidatúry na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Ako ďalej priblížil minister, Slovensko podporuje konkrétne iniciatívy OSN zamerané na prevenciu a odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. „V tomto roku sme na pôde Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN podporili rezolúciu zameranú na boj proti násiliu voči ženám a dievčatám. V Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve sme zároveň podporili rezolúciu o odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako aj rezolúciu venovanú ochrane a zabezpečeniu plného uplatňovania ich ľudských práv v humanitárnych situáciách,“ povedal.
Osobitný význam má podľa jeho slov ochrana žien a dievčat v oblastiach zasiahnutých ozbrojenými konfliktmi. Slovensko v tejto súvislosti podporuje agendu Bezpečnostnej rady OSN Ženy, mier a bezpečnosť, ktorá zdôrazňuje ochranu žien pred násilím a ich aktívnu účasť na predchádzaní konfliktom, mierových procesoch a obnove spoločnosti.
Dôležitým medzinárodným nástrojom ochrany práv žien je súčasne Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien prijatý v roku 1979, ktorý zaväzuje zmluvné strany prijímať opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v rôznych oblastiach života. Jeho zmluvnou stranou je aj Slovenská republika, pričom celkovo k nemu pristúpilo 189 zmluvných strán.
Kampaň Orange the World každoročne mobilizuje medzinárodné spoločenstvo v boji proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách. Začína sa 25. novembra, keď si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv. Počas 16 dní sa po celom svete organizujú diskusie, vzdelávacie podujatia, výstavy a ďalšie iniciatívy na podporu obetí. Symbolom kampane je oranžová farba, ktorá predstavuje nádej a budúcnosť bez násilia.
„Násilie nesmie byť nikdy tolerované ani ospravedlňované. Našou spoločnou zodpovednosťou je zlepšovať podmienky, v ktorých sa môžu obete bezpečne obrátiť o pomoc, domôcť sa spravodlivosti a páchatelia nesú zodpovednosť za svoje činy,“ vyhlásil Blanár.
Slovenská republika sa ako členský štát Organizácie Spojených národov hlási k ochrane a podpore ľudských práv a svoje záväzky v tejto oblasti potvrdzuje súčasne účasťou na medzinárodných iniciatívach zameraných na predchádzanie diskriminácii a násiliu. Význam ochrany ľudských práv SR zdôrazňuje tiež v rámci svojich diplomatických aktivít a kandidatúry na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Ako ďalej priblížil minister, Slovensko podporuje konkrétne iniciatívy OSN zamerané na prevenciu a odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. „V tomto roku sme na pôde Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN podporili rezolúciu zameranú na boj proti násiliu voči ženám a dievčatám. V Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve sme zároveň podporili rezolúciu o odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako aj rezolúciu venovanú ochrane a zabezpečeniu plného uplatňovania ich ľudských práv v humanitárnych situáciách,“ povedal.
Osobitný význam má podľa jeho slov ochrana žien a dievčat v oblastiach zasiahnutých ozbrojenými konfliktmi. Slovensko v tejto súvislosti podporuje agendu Bezpečnostnej rady OSN Ženy, mier a bezpečnosť, ktorá zdôrazňuje ochranu žien pred násilím a ich aktívnu účasť na predchádzaní konfliktom, mierových procesoch a obnove spoločnosti.
Dôležitým medzinárodným nástrojom ochrany práv žien je súčasne Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien prijatý v roku 1979, ktorý zaväzuje zmluvné strany prijímať opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v rôznych oblastiach života. Jeho zmluvnou stranou je aj Slovenská republika, pričom celkovo k nemu pristúpilo 189 zmluvných strán.
Kampaň Orange the World každoročne mobilizuje medzinárodné spoločenstvo v boji proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách. Začína sa 25. novembra, keď si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, a vyvrcholí 10. decembra na Deň ľudských práv. Počas 16 dní sa po celom svete organizujú diskusie, vzdelávacie podujatia, výstavy a ďalšie iniciatívy na podporu obetí. Symbolom kampane je oranžová farba, ktorá predstavuje nádej a budúcnosť bez násilia.