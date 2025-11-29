< sekcia Slovensko
Blanár: Zvolenie do Výkonnej rady OPCW je úspechom Slovenska
Slovensko si v utorňajšom tajnom hlasovaní zabezpečilo jedno z troch kresiel vo Výkonnej rade OPCW vyhradených pre región východnej Európy na obdobie od mája 2026 do roku 2028.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Haag 29. novembra (TASR) - Zvolenie Slovenska do Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdzuje dôveru, ktorú medzinárodné spoločenstvo vkladá do Slovenskej republiky ako krajiny podporujúcej dialóg, medzinárodné právo a úsilie o svet bez chemických zbraní. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. TASR o tom v sobotu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Slovensko si v utorňajšom tajnom hlasovaní zabezpečilo jedno z troch kresiel vo Výkonnej rade OPCW vyhradených pre región východnej Európy na obdobie od mája 2026 do roku 2028. Blanár označil zvolenie za úspech pre slovenskú diplomaciu a ocenenie aktívnej účasti v multilaterálnych organizáciách, kde podľa neho krajina dlhodobo presadzuje hodnoty spolupráce a bezpečnosti.
SR bude aktívne prispievať k realizácii a dodržiavaniu Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktorý je považovaný za jeden z najúspešnejších nástrojov globálneho odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia, uviedlo MZVEZ SR vy vyhlásení.
Podľa rezortu diplomacie má slovenské pôsobenie v rámci OPCW dlhodobú a odbornú dimenziu. Patrí k nemu tiež špecializované výcvikové centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré poskytuje tréningy aj pre personál OPCW a disponuje možnosťami testovania účinkov chemických látok v kontrolovaných podmienkach. Jeho význam ocenil zároveň generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias počas marcového stretnutia s ministrom Blanárom.
„Som presvedčený, že naše členstvo vo Výkonnej rade ešte viac zvýrazní odbornosť Slovenska v tejto oblasti a otvorí nové možnosti, ako môžeme posilniť našu prácu v prospech medzinárodnej bezpečnosti,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Organizácia pre zákaz chemických zbraní vznikla v roku 1997 po nadobudnutí platnosti Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a používania chemických zbraní. Výkonná rada pozostáva zo 41 členov a predstavuje kľúčový výkonný orgán OPCW. Pre SR ide o šieste pôsobenie vo Výkonnej rade, pričom v minulosti zastávala aj jej predsedníctvo – slovenská diplomatka Oksana Tomová viedla Výkonnú radu v rokoch 2008 – 2009, pripomenulo ministerstvo.
„V čase, kedy vidíme eróziu medzinárodného práva a oslabovanie globálnych pravidiel, je pre Slovenskú republiku kľúčové aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, a preto Slovensko aj naďalej posilňuje svoju viditeľnosť a prítomnosť v multilaterálnych štruktúrach,” dodal Blanár.
V uplynulých mesiacoch sa Slovensko presadilo na viacerých pozíciách v medzinárodných organizáciách – od 1. decembra 2025 sa František Ružička ujme funkcie zástupcu generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Marcel Peško od novembra vedie misiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Srbsku a v septembri bolo Slovensko zvolené do Správnej rady Svetovej poštovej únie. V systéme Organizácie Spojených národov získal úlohu Miroslav Jenča ako osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka pre Kolumbiu, Oľga Algayerová pôsobí ako podpredsedníčka Riadiacej rady Rozvojovej banky Rady Európy a Slovensko bolo zvolené aj do Výkonnej rady UN-Habitat a jej Byra. Dôležitú pozíciu zastáva tiež veľvyslanec Juraj Podhorský, ktorý aktuálne predsedá Správnej rade Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu, pripomenul rezort diplomacie.
Slovensko si v utorňajšom tajnom hlasovaní zabezpečilo jedno z troch kresiel vo Výkonnej rade OPCW vyhradených pre región východnej Európy na obdobie od mája 2026 do roku 2028. Blanár označil zvolenie za úspech pre slovenskú diplomaciu a ocenenie aktívnej účasti v multilaterálnych organizáciách, kde podľa neho krajina dlhodobo presadzuje hodnoty spolupráce a bezpečnosti.
SR bude aktívne prispievať k realizácii a dodržiavaniu Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktorý je považovaný za jeden z najúspešnejších nástrojov globálneho odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia, uviedlo MZVEZ SR vy vyhlásení.
Podľa rezortu diplomacie má slovenské pôsobenie v rámci OPCW dlhodobú a odbornú dimenziu. Patrí k nemu tiež špecializované výcvikové centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré poskytuje tréningy aj pre personál OPCW a disponuje možnosťami testovania účinkov chemických látok v kontrolovaných podmienkach. Jeho význam ocenil zároveň generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias počas marcového stretnutia s ministrom Blanárom.
„Som presvedčený, že naše členstvo vo Výkonnej rade ešte viac zvýrazní odbornosť Slovenska v tejto oblasti a otvorí nové možnosti, ako môžeme posilniť našu prácu v prospech medzinárodnej bezpečnosti,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Organizácia pre zákaz chemických zbraní vznikla v roku 1997 po nadobudnutí platnosti Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a používania chemických zbraní. Výkonná rada pozostáva zo 41 členov a predstavuje kľúčový výkonný orgán OPCW. Pre SR ide o šieste pôsobenie vo Výkonnej rade, pričom v minulosti zastávala aj jej predsedníctvo – slovenská diplomatka Oksana Tomová viedla Výkonnú radu v rokoch 2008 – 2009, pripomenulo ministerstvo.
„V čase, kedy vidíme eróziu medzinárodného práva a oslabovanie globálnych pravidiel, je pre Slovenskú republiku kľúčové aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, a preto Slovensko aj naďalej posilňuje svoju viditeľnosť a prítomnosť v multilaterálnych štruktúrach,” dodal Blanár.
V uplynulých mesiacoch sa Slovensko presadilo na viacerých pozíciách v medzinárodných organizáciách – od 1. decembra 2025 sa František Ružička ujme funkcie zástupcu generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Marcel Peško od novembra vedie misiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Srbsku a v septembri bolo Slovensko zvolené do Správnej rady Svetovej poštovej únie. V systéme Organizácie Spojených národov získal úlohu Miroslav Jenča ako osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka pre Kolumbiu, Oľga Algayerová pôsobí ako podpredsedníčka Riadiacej rady Rozvojovej banky Rady Európy a Slovensko bolo zvolené aj do Výkonnej rady UN-Habitat a jej Byra. Dôležitú pozíciu zastáva tiež veľvyslanec Juraj Podhorský, ktorý aktuálne predsedá Správnej rade Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu, pripomenul rezort diplomacie.