Streda 20. máj 2026
Blanár:Čakáme na potvrdenie Izraela,či je medzi zadržanými aj Slovenka

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Henrich Mišovič

Helsinki 20. mája (TASR) - Slovenská diplomacia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala na jednej z lodí zajatých izraelským námorníctvom. Izraelská strana zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi zadržanými osobami z lodí, ktoré prevážali humanitárnu pomoc do Gazy, bola aj Slovenka. Pre médiá to v stredu počas pracovnej cesty vo Fínsku uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).

Prebieha registrácia zo strany Izraela a našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení, vrátane našej občianky. Zatiaľ nemáme potvrdené z izraelskej strany, že sa tam nachádza. Zatiaľ to máme potvrdené len od rodinných príslušníkov,“ skonštatoval Blanár s tým, že slovenská diplomacia o situácii komunikuje s rodinou Slovensky aj s izraelskou stranou.



Len čo budeme mať informácie, rodina bude informovaná a, samozrejme, budeme sa čo najskôr snažiť dostať sa k našej občianke, aby sme jej mohli poskytnúť všetku konzulárnu pomoc, ktorá je potrebná,“ povedal minister a dodal, že dianie ohľadom Pásma Gazy považuje za hrubé porušovanie humanitárneho práva.

Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok (18. 5.) na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová. Na lodiach, ktorých cieľom malo byť podľa iniciatívy „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonnú izraelskú blokádu Gazy“, sa malo nachádzať vyše 420 ľudí z takmer 40 krajín.
