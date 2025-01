Blanár:EK musí začať robiť politiku,ktorá v EÚ obnoví hospodársky rast

Bratislava 11. januára (TASR) - Nová Európska komisia (EK) si musí vyhrnúť rukávy a začať robiť politiku, ktorá v Európskej únii obnoví hospodársky rast tak, aby bola konkurencieschopná. Musí ju tiež zabezpečiť proti nelegálnej migrácii. V rámci rozhovoru pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Očakáva tiež, že by EK mohla prehodnotiť Európsku zelenú dohodu (tzv. Green Deal).



"Minimálne v migračnej politike si myslím, že už by mohli nastať zmeny smerovania EÚ, pretože pani Von der Leyenová naznačila, že je pripravená to prehodnotiť. Rovnako v otázke Green Dealu som zachytil vyjadrenia, že je ochotná to prehodnotiť," skonštatoval minister.



Naopak, zmeny neočakáva v postoji EK k riešeniu vojny na Ukrajine. Skritizoval, že nebol "promierový". "Nemáme veľké očakávania, že sa to zmení, ale že bude tento konflikt len eskalovať aj zo strany prístupu Európskej únie," poznamenal Blanár. Zopakoval, že národnoštátnym záujmom SR je mierové riešenie konfliktu.



Zdôraznil, že SR je rovnako proti tomu, aby Európska únia rozvíjala nejaké obchodné vojny s Čínskou ľudovou republikou. "Bude to škodiť predovšetkým Slovensku, pretože ak Čína predstaví opatrenia, ktoré budú znamenať zvýšené clá na automobily, ktoré vyrábame na Slovensku, tak to bude mať absolútne negatívny dosah tak na nás, ako aj na Nemecko aj na ostatné krajiny," ozrejmil.



Apeloval aj na potrebu prehodnotenia Green Dealu. "Pretože ten Európsku úniu nezmyselným prístupom spoločne so sankciami proti Rusku pripravil o konkurencieschopnosť voči svetu," spresnil. V otázke migračnej politiky očakáva od EK zmeny, pretože doterajšie kroky sa podľa neho ukázali ako nefunkčné. "Budeme to naozaj veľmi dôsledne sledovať a pripomínať a dávať aj naše návrhy, ako posilniť ochranu hraníc a nelegálnu migráciu riešiť tak, aby to nebolo na báze prerozdeľovania kvót, ale na dôslednom azylovom princípe a ochrane schengenských hraníc," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie.



Dodal, že Slovensko bude veľmi pozorne sledovať všetky aktivity novej EK. Tiež, že bude presadzovať svoje názory a postoje suverénne, no rešpektujúc ostatných. "Má to byť o diskusii. Odmietame, aby pokračovala politika jedného názoru, pretože to je cesta, ktorá vedie Európsku úniu do bezkonkurenčného prostredia, oslabuje ju a stáva sa závesom zahraničnej politike Spojených štátov amerických."