Blanár:Rezort diplomacie odmieta vstupovanie EP do diania na Slovensku

Bratislava 17. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmieta vstupovanie Európskeho parlamentu (EP) do vnútropolitického diania na Slovensku. Uviedol to šéf rezortu Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na prijatie uznesenia europarlamentu, ktoré kritizuje vládny návrh novely Trestného zákona.



Kroky niektorých europoslancov na čele s Vladimírom Bilčíkom z frakcie ľudovcov (EPP) označil minister za pokračovanie predvolebnej kampane. Opozícia podľa jeho slov neakceptovala, že v minuloročných parlamentných voľbách nedostala dôveru od občanov. "Myslia si, že akýmikoľvek útokmi sa im podarí zvrátiť súčasný stav. A keď to nešlo na domácej pôde, tak zneužili na to pôdu európsku," podotkol.



Blanár zároveň pripomenul, že od roku 2020 ako zástupcovia opozície upozorňovali domáce ústavné a kontrolné orgány aj eurokomisára pre spravodlivosť na oslabovanie právneho štátu. "Napriek tomu sa z európskej strany nezaujímali o žiaden z prípadov toho, keď boli obyvateľom upierané ich práva, keď boli porušované základy právneho štátu a keď bolo nadužívané skrátené legislatívne konanie v parlamente," povedal.



Poslanci Európskeho parlamentu v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu prijali uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Legislatívne návrhy predložené vládou Roberta Fica (Smer-SD) môžu podľa uznesenia ohroziť integritu súdnych procesov a oslabiť tiež občiansku spoločnosť, slobodu médií aj boj EÚ proti podvodom.