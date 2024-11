Blanár:Rozširovanie EÚ je jedným z kľúčových nástrojov budovania mieru

Bratislava 1. novembra (TASR) - Rozširovanie Európskej únie (EÚ) je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) jedným z kľúčových nástrojov budovania mieru, bezpečnosti, stability a prosperity v Európe. Zároveň je to nástroj na upevňovanie spoločných hodnôt. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Oceňujeme pokrok, ktorý sa v tomto smere podarilo dosiahnuť po rokoch stagnácie, no mnohé krajiny čakajú na prijatie do EÚ už príliš dlho. Predovšetkým štáty západného Balkánu, ktorých obyvateľom bola európska vízia prisľúbená ešte pred dvomi desaťročiami," uviedol Blanár. Ocenil zverejnenie tohtoročných správ Európskej komisie v oblasti politiky rozširovania. Správy podľa neho reflektujú pokrok, ktorý kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti za rok dosiahli.



Blanár zároveň vyzdvihol aktivity siedmich štátov vrátane SR v neformálnom zoskupení Priatelia západného Balkánu. Cieľom zoskupenia je podľa MZVEZ oživenie a zrýchlenie prístupového procesu týchto krajín do EÚ. Rezort diplomacie pripomenul, že s podporou skupiny sa podarilo schváliť európsky finančný nástroj na podporu socioekonomického rozvoja regiónu. Nástroj má v rokoch 2024 až 2027 objem šesť miliárd eur.



Slovensko podľa ministerstva privítalo podmienečné otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou. Rezort pripomenul, že prístupové rozhovory sa v roku 2024 začali aj s Ukrajinou a Moldavskom. Ako ministerstvo vyzdvihlo, pokrok v integračnom procese dosiahlo aj Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko či Srbsko. MZVEZ zdôraznilo, že napriek aktuálne pozastavenému prístupovému procesu podporuje Slovensko na európskej ceste aj Gruzínsko.



Rezort diplomacie zároveň deklaroval, že vzťahy s Tureckom vstúpili v tomto roku do novej fázy. Krajina zostáva strategickým partnerom EÚ a spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie.



"Slovenská republika si tento rok pripomína 20. výročie, odkedy sa stala plnohodnotným suverénnym členom Európskej únie, ktorá je pre nás životným priestorom. Chceme ju prirodzene rozvíjať a práve preto máme záujem pomáhať v procese integrácie štátom západného Balkánu aj našim východným susedom a zdieľať s nimi naše skúsenosti z predvstupového procesu," vyhlásil minister. Slovensko podľa neho presadzuje, aby politika rozširovania patrila medzi priority EÚ aj počas nového inštitucionálneho cyklu. Zároveň zdôraznil nutnosť pripraviť sa na tuto výzvu v dialógu všetkých členských krajín Únie.