Blanár:Situácia na Blízkom východe ohrozuje svetový obchod s energiami
Autor TASR
Bratislava/Brusel 16. marca (TASR) – Situácia na Blízkom východe a jej vplyv na globálnu bezpečnosť a energetické trhy patrili medzi kľúčové témy pondelkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Šéfovia európskych diplomacií diskutovali o možných dôsledkoch konfliktu, pričom podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára ide o mimoriadne citlivú otázku so zásadným vplyvom na Európsku úniu. TASR o tom informoval Komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR.
„Všetci sme skonštatovali, že situácia na Blízkom východe predstavuje obrovské ohrozenie svetového obchodu predovšetkým s ropou a plynom. Dôsledky vidíme už v súčasnosti v náraste cien energií, najmä ropy, ktorej cena síce kolíše, avšak stále zostáva na vysokej úrovni,“ uviedol Blanár.
Zdôraznil tiež, že Blízky východ patrí medzi kľúčové svetové regióny z hľadiska produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu s významným vplyvom na stabilitu svetových energetických trhov. Ak by sa konflikt ďalej rozširoval, môže to mať veľmi vážne dosahy na svetové trhy a na energetickú bezpečnosť Európskej únie, upozornil šéf slovenskej diplomacie.
Súčasne poukázal na potrebu stabilizácie dodávok energetických surovín do Európy. „Pre Slovensko je dôležité hľadať riešenia, ktoré pomôžu stabilizovať dodávky ropy na európsky trh. Ruská ropa pritom v súčasnosti nie je na sankčnom zozname a Slovensko má stále výnimku na jej dovoz, čo môže čiastočne pomôcť riešiť vzniknutú situáciu,“ dodal Blanár.
Ako ďalej priblížil, jediným dlhodobým riešením je podľa európskych ministrov diplomatické urovnanie konfliktu. Spoločne preto zdôraznili potrebu čo najskôr obnoviť rokovania medzi všetkými stranami, keďže pokračujúca eskalácia by mohla ešte viac prehĺbiť nestabilitu v regióne a následne na svetových energetických trhoch.
