< sekcia Slovensko
Blanár:SR bude hostiť zasadnutie šéfov diplomacie krajín V4 a Japonska
Japonsko je podľa MZVEZ pre krajiny Vyšehradskej štvorky jedným z najvýznamnejších partnerov v Ázii.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) bude v utorok (1. 9.) hostiť v kaštieli v Tomášove zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4) so šéfom japonskej diplomacie Tošimicom Motegim. Stretnutie vo formáte V4+ bude úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. TASR o tom informovali z rezortu diplomacie.
Blanár vyzdvihol význam V4. Poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v strednej Európe. „V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národnoštátne záujmy, v ktorých máme rovnaké postoje. Sme silným partnerom aj pre ďalšie krajiny z celého sveta, o čom svedčí tiež záujem Japonska obnoviť pravidelný politický dialóg s Vyšehradskou štvorkou,“ poznamenal.
Japonsko je podľa MZVEZ pre krajiny Vyšehradskej štvorky jedným z najvýznamnejších partnerov v Ázii, s ktorým ich spájajú spoločné hodnoty a záujem na zachovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. „Po päťročnej prestávke chceme obnoviť pravidelný politický dialóg a dať našej spolupráci nový impulz,“ dodal minister.
Poukázal na to, že V4 a Japonsko za viac ako dve desaťročia vybudovali vzťah postavený na vzájomnej dôvere, spoločných demokratických hodnotách, podpore medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a otvorenej hospodárskej spolupráci. „Pre Slovensko má tento vzťah aj osobitný rozmer. Už v roku 1993 spolupráca s bankou Nomura International výrazne pomohla pri prvej emisii slovenských štátnych dlhopisov a budovaní devízových rezerv novovzniknutého štátu. Dnes vstupuje slovensko-japonská hospodárska spolupráca do novej etapy. Investícia spoločnosti Nippon Steel, ktorá preberá košické oceliarne, z nich má vytvoriť kľúčové centrum jej európskych aktivít,“ dodal Blanár.
Hlavnými témami stretnutia budú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky, budúcnosť partnerstva medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblastiach vedy, výskumu, nových technológií, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov.
Šéf slovenskej diplomacie verí, že rokovanie s Japonskom potvrdí význam a potenciál spolupráce vo formáte V4+. „Nadväzujeme na to, čo sa nám za vyše 35 rokov od vzniku V4 podarilo dosiahnuť, a prinášame ďalšie konkrétne výsledky v prospech našich krajín a občanov. A v rámci nášho líderstva vo Vyšehradskej skupine budeme takto pokračovať ďalej. Aj týmto spôsobom chceme napĺňať hlavný cieľ nášho predsedníctva - V4 pre silnejšiu Európu,“ dodal.
Pred zasadnutím vo formáte V4+ s Japonskom sa uskutoční samostatné rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4, na ktorom sa zúčastnia šéfovia diplomacie SR Juraj Blanár, Českej republiky Petr Macinka, Maďarska Anita Orbánová a Poľskej republiky Radoslaw Sikorski. Diskutovať budú o aktuálnych regionálnych a európskych otázkach.
Blanár vyzdvihol význam V4. Poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v strednej Európe. „V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národnoštátne záujmy, v ktorých máme rovnaké postoje. Sme silným partnerom aj pre ďalšie krajiny z celého sveta, o čom svedčí tiež záujem Japonska obnoviť pravidelný politický dialóg s Vyšehradskou štvorkou,“ poznamenal.
Japonsko je podľa MZVEZ pre krajiny Vyšehradskej štvorky jedným z najvýznamnejších partnerov v Ázii, s ktorým ich spájajú spoločné hodnoty a záujem na zachovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. „Po päťročnej prestávke chceme obnoviť pravidelný politický dialóg a dať našej spolupráci nový impulz,“ dodal minister.
Poukázal na to, že V4 a Japonsko za viac ako dve desaťročia vybudovali vzťah postavený na vzájomnej dôvere, spoločných demokratických hodnotách, podpore medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a otvorenej hospodárskej spolupráci. „Pre Slovensko má tento vzťah aj osobitný rozmer. Už v roku 1993 spolupráca s bankou Nomura International výrazne pomohla pri prvej emisii slovenských štátnych dlhopisov a budovaní devízových rezerv novovzniknutého štátu. Dnes vstupuje slovensko-japonská hospodárska spolupráca do novej etapy. Investícia spoločnosti Nippon Steel, ktorá preberá košické oceliarne, z nich má vytvoriť kľúčové centrum jej európskych aktivít,“ dodal Blanár.
Hlavnými témami stretnutia budú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky, budúcnosť partnerstva medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblastiach vedy, výskumu, nových technológií, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov.
Šéf slovenskej diplomacie verí, že rokovanie s Japonskom potvrdí význam a potenciál spolupráce vo formáte V4+. „Nadväzujeme na to, čo sa nám za vyše 35 rokov od vzniku V4 podarilo dosiahnuť, a prinášame ďalšie konkrétne výsledky v prospech našich krajín a občanov. A v rámci nášho líderstva vo Vyšehradskej skupine budeme takto pokračovať ďalej. Aj týmto spôsobom chceme napĺňať hlavný cieľ nášho predsedníctva - V4 pre silnejšiu Európu,“ dodal.
Pred zasadnutím vo formáte V4+ s Japonskom sa uskutoční samostatné rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4, na ktorom sa zúčastnia šéfovia diplomacie SR Juraj Blanár, Českej republiky Petr Macinka, Maďarska Anita Orbánová a Poľskej republiky Radoslaw Sikorski. Diskutovať budú o aktuálnych regionálnych a európskych otázkach.