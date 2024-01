Blanár:SR podporí misiu v Červenom mori,ale nie útoky na cudzie územie

Brusel 22. januára (TASR) - Slovensko podporí prípadnú vojenskú misiu EÚ v Červenom mori, ale nie aj útoky na cudzie územie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell po skončení ministerských rokovaní pre médiá uviedol, že členské štáty EÚ sa v pondelok "v zásade" dohodli na spustení vojenskej operácie na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori. Ide o snahu chrániť lode, ktoré sú v medzinárodných vodách vystavené útokom jemenských povstalcov.







Blanár v tejto súvislosti spresnil, že Slovensko bude podporovať iba aktivity prípustné podľa medzinárodného práva a nepodporí útoky, ktoré by boli narušením suverenity iných štátov.



"Je tu záujem ochrániť najmä plavidlá, ktoré tvoria 15 až 20 percent svetového obchodu a ktoré tadiaľto prechádzajú, a zabrániť akýmkoľvek obetiam, ktoré sú s tým spojené," vysvetlil Blanár.



Dodal, že Slovensko podporuje legitímne nástroje na ochranu plavidiel, i keď samo nemá lode, ktoré by Únii ponúklo do spoločnej misie.



"My nemáme námorníctvo, ale bez pochýb máme záujem, aby tam nedochádzalo k porušovaniu medzinárodného práva. A k tomu dochádza, k porušovaniu medzinárodných pravidiel pri ochrane plavidiel, ktoré sú v Červenom mori nelegitímne napádané zo strany húsijských povstalcov z územia Jemenu," opísal situáciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) bub