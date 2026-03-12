< sekcia Slovensko
Blanár:SR podporuje debaty o vyradení ruských oligarchov zo sankcií EÚ
Ruský občan uzbeckého pôvodu Ališer Usmanov patrí medzi najbohatších Rusov.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Slovensko podporuje diskusie o vyradení ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Vo štvrtok to potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v Bratislave. Podľa jeho slov vedú rozhovory o ich vyradení viaceré krajiny a týkajú sa aj ďalších mien. Informuje o tom TASR.
Rokovania podľa Blanára zatiaľ nie sú ukončené. „My sme súčasťou tej diskusie a sme pripravení konštruktívne a na základe pádnych argumentov pristúpiť k nejakému záveru. Pokiaľ to bude naozaj presvedčivé a budú tam veľmi silné právne argumenty,“ uviedol minister.
Zároveň odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či Slovensko iniciovalo debaty o vyradení dvoch spomenutých osôb. Podľa neho SR pristupuje ku každému prípadu konštruktívne a vláda koná v záujme krajiny.
Portál EUobserver v utorok s odvolaním sa na troch diplomatov EÚ informoval, že Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť má vypršať v nedeľu 15. marca. Podľa diplomatov Bratislava podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu. Informáciu priniesla aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
Veľvyslanci členských štátov pri EÚ o predĺžení reštriktívnych opatrení rokovali v stredu, ďalšie zasadnutie je naplánované na piatok. Sankcie, ktoré sa obnovujú každých šesť mesiacov, prestanú platiť, ak sa členské štáty na ich predĺžení do 15. marca nedohodnú jednomyseľne. Európska únia ich uvalila na osoby a subjekty, ktoré podľa nej nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Ruský občan uzbeckého pôvodu Ališer Usmanov patrí medzi najbohatších Rusov. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index sa jeho majetok odhaduje na 18,8 miliardy dolárov. Zbohatol najmä v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.
Michail Fridman je spoluzakladateľom ruskej finančnej skupiny Alfa Group (Aľfa Grup), do ktorej patrí aj jedna z najväčších ruských bánk Aľfa-Bank. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022 odišiel z Ruska. Fridman má aj izraelské občianstvo.
EÚ v súčasnosti rokuje aj o navrhovanom 20. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojenskú agresiu na Ukrajine. „SR vyhodnotila tento balík a môžem konštatovať, že na našu ekonomiku nemá dopad z hľadiska svojho obsahu,“ dodal Blanár. Nový súbor reštriktívnych opatrení blokuje Maďarsko. Budapešť svoje rozhodnutie odôvodňuje zastaveným tranzitom ruskej ropy cez ropovod Družba.
Rokovania podľa Blanára zatiaľ nie sú ukončené. „My sme súčasťou tej diskusie a sme pripravení konštruktívne a na základe pádnych argumentov pristúpiť k nejakému záveru. Pokiaľ to bude naozaj presvedčivé a budú tam veľmi silné právne argumenty,“ uviedol minister.
Zároveň odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či Slovensko iniciovalo debaty o vyradení dvoch spomenutých osôb. Podľa neho SR pristupuje ku každému prípadu konštruktívne a vláda koná v záujme krajiny.
Portál EUobserver v utorok s odvolaním sa na troch diplomatov EÚ informoval, že Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť má vypršať v nedeľu 15. marca. Podľa diplomatov Bratislava podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu. Informáciu priniesla aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
Veľvyslanci členských štátov pri EÚ o predĺžení reštriktívnych opatrení rokovali v stredu, ďalšie zasadnutie je naplánované na piatok. Sankcie, ktoré sa obnovujú každých šesť mesiacov, prestanú platiť, ak sa členské štáty na ich predĺžení do 15. marca nedohodnú jednomyseľne. Európska únia ich uvalila na osoby a subjekty, ktoré podľa nej nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Ruský občan uzbeckého pôvodu Ališer Usmanov patrí medzi najbohatších Rusov. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index sa jeho majetok odhaduje na 18,8 miliardy dolárov. Zbohatol najmä v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.
Michail Fridman je spoluzakladateľom ruskej finančnej skupiny Alfa Group (Aľfa Grup), do ktorej patrí aj jedna z najväčších ruských bánk Aľfa-Bank. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022 odišiel z Ruska. Fridman má aj izraelské občianstvo.
EÚ v súčasnosti rokuje aj o navrhovanom 20. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojenskú agresiu na Ukrajine. „SR vyhodnotila tento balík a môžem konštatovať, že na našu ekonomiku nemá dopad z hľadiska svojho obsahu,“ dodal Blanár. Nový súbor reštriktívnych opatrení blokuje Maďarsko. Budapešť svoje rozhodnutie odôvodňuje zastaveným tranzitom ruskej ropy cez ropovod Družba.