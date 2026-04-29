Blanár:SR záleží na dobrých susedských vzťahoch založených na rešpekte
Koaličná SNS odmietla vyjadrenia Magyara, v ktorých označuje územie SR pojmom Felvidék a deklaruje pomoc svojim spoluobčanom žijúcim na tomto území.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensku záleží na dobrých susedských vzťahoch založených na vzájomnom rešpekte so všetkými, ktorí majú záujem o dobré vzťahy. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v súvislosti s utorkovou (28. 4.) kritikou predsedu SNS Andreja Danka k vyjadreniam dezignovaného maďarského premiéra Pétera Magyara o Felvidéku. TASR jeho stanovisko poskytol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Slovenská diplomacia konzistentne obhajuje národno-štátne záujmy a rovnako suverenitu Slovenskej republiky. Tak sme to dôsledne robili doteraz počas vlády Viktora Orbána a tak to budeme robiť naďalej aj počas novej budúcej vlády Pétera Magyara. Záleží nám na dobrých susedských vzťahoch založených na vzájomnom rešpekte, a to so všetkými, ktorí majú záujem o dobré vzťahy s nami,“ uviedol Blanár.
Koaličná SNS odmietla vyjadrenia Magyara, v ktorých označuje územie SR pojmom „Felvidék“ a deklaruje pomoc „svojim spoluobčanom“ žijúcim na tomto území. Takáto rétorika je podľa strany v rozpore s princípmi suverenity štátov a predstavuje nebezpečný krok smerom k zhoršovaniu slovensko-maďarských vzťahov. SNS zároveň vyzvala predstaviteľov vlády SR, aby na podobné vyhlásenia reagovali jasne a dôrazne a aby chránili záujmy SR v zahraničnopolitickej oblasti.
