< sekcia Slovensko
Blanár:Vláda robí na rozdiel od opozície suverénnu zahraničnú politiku
Zdôraznil, že vláda SR konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia, dodržiavanie medzinárodného práva a komunikuje to so všetkými partnermi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. januára (TASR) - Vláda SR je rešpektovaná a na rozdiel od opozície robí suverénnu zahraničnú politiku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol v reakcii na pondelkové vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré vyčíta vláde nečinnosť v zahraničnej politike.
„Progresívne Slovensko je frustrované, keď sa nepotvrdzuje ich zúfalá propaganda, ktorú sa snažia stále šíriť o tom, že sme izolovaní, no opak je však pravdou. Tak za každú cenu len kritizujú a manipulujú,“ uviedol Blanár.
Zdôraznil, že vláda SR konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia, dodržiavanie medzinárodného práva a komunikuje to so všetkými partnermi. Vláda podľa Blanára pokračuje v suverénnej politike na všetky svetové strany tak, ako si to na začiatku zadefinovala v programovom vyhlásení vlády.
„A to aj v Spojených štátoch, kam sme išli s jasným zámerom - podpísať dohodu o spolupráci v civilnom jadrovom programe s cieľom posilniť energetickú sebestačnosť Slovenska. A zároveň sme s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) absolvovali neformálne stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom,“ dodal Blanár.
Opozičné PS vyčíta vláde nečinnosť pri zahraničnej politike. Kritizuje premiéra, že doteraz neprezentoval výsledky svojej pracovnej návštevy v USA. Hnutie kritike podrobilo i Blanára. Obaja podľa neho už mali zaujať postoj voči posledným rozhodnutiam Spojených štátov.
„Progresívne Slovensko je frustrované, keď sa nepotvrdzuje ich zúfalá propaganda, ktorú sa snažia stále šíriť o tom, že sme izolovaní, no opak je však pravdou. Tak za každú cenu len kritizujú a manipulujú,“ uviedol Blanár.
Zdôraznil, že vláda SR konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia, dodržiavanie medzinárodného práva a komunikuje to so všetkými partnermi. Vláda podľa Blanára pokračuje v suverénnej politike na všetky svetové strany tak, ako si to na začiatku zadefinovala v programovom vyhlásení vlády.
„A to aj v Spojených štátoch, kam sme išli s jasným zámerom - podpísať dohodu o spolupráci v civilnom jadrovom programe s cieľom posilniť energetickú sebestačnosť Slovenska. A zároveň sme s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) absolvovali neformálne stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom,“ dodal Blanár.
Opozičné PS vyčíta vláde nečinnosť pri zahraničnej politike. Kritizuje premiéra, že doteraz neprezentoval výsledky svojej pracovnej návštevy v USA. Hnutie kritike podrobilo i Blanára. Obaja podľa neho už mali zaujať postoj voči posledným rozhodnutiam Spojených štátov.