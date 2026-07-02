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Blanár:Výskum prináša príležitosti slovensko-švajčiarskemu partnerstvu
Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzdvihol význam intenzívneho politického dialógu medzi oboma krajinami ako dôležitého predpokladu ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Rozvoj obchodnej výmeny, investícií, výskumu a inovácií medzi SR a Švajčiarskou konfederáciou vytvára nové príležitosti pre podnikateľské prostredie, vedu aj moderné technológie v oboch krajinách. Potvrdil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý vo štvrtok prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave.
„Slovensko a Švajčiarsko spájajú dlhodobo priateľské a konštruktívne vzťahy. Oceňujem osobný prínos veľvyslanca Petra Nelsona k ich ďalšiemu rozvoju a som presvedčený, že na túto spoluprácu úspešne nadviažeme aj v ďalšom období. Naším spoločným záujmom zostáva pokračovať v otvorenom politickom dialógu a prehlbovať ho v oblastiach, ktoré prinášajú konkrétne výsledky pre občanov a ekonomiky oboch krajín,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Minister súčasne poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vyzdvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej a odbornej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. „Popri tradične silných hospodárskych vzťahoch vidíme veľký priestor na ďalšie prepájanie výskumu, inovácií a podnikateľského prostredia. Práve investície do moderných technológií, vzdelávania a talentov vytvárajú predpoklady pre dlhodobú konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ uviedol.
Partneri sa počas stretnutia venovali aj realizácii druhého švajčiarskeho príspevku pre SR, v rámci ktorého je do roku 2029 vyčlenených približne 47 miliónov eur. Blanár zdôraznil, že tieto prostriedky podporujú projekty v oblasti odborného vzdelávania, ochrany prírody a biodiverzity či zdravotnej starostlivosti a prispievajú k modernizácii Slovenska v týchto oblastiach.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzdvihol význam intenzívneho politického dialógu medzi oboma krajinami ako dôležitého predpokladu ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov. „Práve pravidelná výmena názorov vytvára priestor na koordináciu postojov k aktuálnym európskym a medzinárodným témam a prispieva k ďalšiemu posilneniu slovensko-švajčiarskeho partnerstva,“ povedal.
Témou rokovania boli aj vzťahy medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou. Minister ocenil pokračujúcu modernizáciu partnerského rámca medzi EÚ a Švajčiarskom a zdôraznil, že obe strany sú blízkymi susedmi, významnými hospodárskymi partnermi i spojencami v čase rastúcej medzinárodnej neistoty. SR zároveň podľa jeho slov podporuje ďalšie pokračovanie tohto procesu, ktorý prinesie väčšiu právnu istotu, posilní hospodárske väzby a vytvorí nové príležitosti pre podnikateľov, výskumníkov, študentov a občanov.
Švajčiarsko patrí medzi 20 najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky. Vzájomný obrat dosiahol v roku 2025 hodnotu 2,2 miliardy eur, pričom Slovensko zaznamenalo pozitívnu obchodnú bilanciu vo výške 632,4 milióna eur. V SR zároveň pôsobí viac ako 70 švajčiarskych spoločností, ktoré zamestnávajú približne 15.000 pracovníkov, a Švajčiarsko sa dlhodobo radí medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v krajine.
„Slovensko a Švajčiarsko spájajú dlhodobo priateľské a konštruktívne vzťahy. Oceňujem osobný prínos veľvyslanca Petra Nelsona k ich ďalšiemu rozvoju a som presvedčený, že na túto spoluprácu úspešne nadviažeme aj v ďalšom období. Naším spoločným záujmom zostáva pokračovať v otvorenom politickom dialógu a prehlbovať ho v oblastiach, ktoré prinášajú konkrétne výsledky pre občanov a ekonomiky oboch krajín,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Minister súčasne poukázal na značný potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce v oblastiach výskumu, inovácií, moderných technológií, akademickej sféry či podpory slovenských startupov. Vyzdvihol aj význam prepájania slovenskej vedeckej a odbornej komunity pôsobiacej vo Švajčiarsku s domácim prostredím. „Popri tradične silných hospodárskych vzťahoch vidíme veľký priestor na ďalšie prepájanie výskumu, inovácií a podnikateľského prostredia. Práve investície do moderných technológií, vzdelávania a talentov vytvárajú predpoklady pre dlhodobú konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ uviedol.
Partneri sa počas stretnutia venovali aj realizácii druhého švajčiarskeho príspevku pre SR, v rámci ktorého je do roku 2029 vyčlenených približne 47 miliónov eur. Blanár zdôraznil, že tieto prostriedky podporujú projekty v oblasti odborného vzdelávania, ochrany prírody a biodiverzity či zdravotnej starostlivosti a prispievajú k modernizácii Slovenska v týchto oblastiach.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzdvihol význam intenzívneho politického dialógu medzi oboma krajinami ako dôležitého predpokladu ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov. „Práve pravidelná výmena názorov vytvára priestor na koordináciu postojov k aktuálnym európskym a medzinárodným témam a prispieva k ďalšiemu posilneniu slovensko-švajčiarskeho partnerstva,“ povedal.
Témou rokovania boli aj vzťahy medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou. Minister ocenil pokračujúcu modernizáciu partnerského rámca medzi EÚ a Švajčiarskom a zdôraznil, že obe strany sú blízkymi susedmi, významnými hospodárskymi partnermi i spojencami v čase rastúcej medzinárodnej neistoty. SR zároveň podľa jeho slov podporuje ďalšie pokračovanie tohto procesu, ktorý prinesie väčšiu právnu istotu, posilní hospodárske väzby a vytvorí nové príležitosti pre podnikateľov, výskumníkov, študentov a občanov.
Švajčiarsko patrí medzi 20 najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky. Vzájomný obrat dosiahol v roku 2025 hodnotu 2,2 miliardy eur, pričom Slovensko zaznamenalo pozitívnu obchodnú bilanciu vo výške 632,4 milióna eur. V SR zároveň pôsobí viac ako 70 švajčiarskych spoločností, ktoré zamestnávajú približne 15.000 pracovníkov, a Švajčiarsko sa dlhodobo radí medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v krajine.