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BLÁZNIVÉ POČASIE: Počas mája sa vyskytli tropické dni, ale aj mrazy
Počas mája meteorológovia zaznamenali tropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 30 stupňov Celzia a viac, ale neboli zaregistrované tropické noci.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. júna (TASR) - V máji sa vyskytli výkyvy v charaktere počasia podobne, ako to bolo v marci a apríli. Letný charakter počasia vystriedali niekde nočné a ranné mrazy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Pred koncom mája zaznamenali meteorológovia predovšetkým v juhozápadnej a západnej Európe vlnu horúčav, ktorá sa prejavila aj na Slovensku. V prípade maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu neboli prekonané celoslovenské rekordy pre mesiac máj, ale na jednotlivých meteorologických staniciach boli ojedinele zaregistrované najvyššie májové hodnoty maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu aspoň od roku 1951, respektíve 1961, alebo v celom období prevádzky týchto staníc. Najvyššia hodnota maximálnej dennej teploty vzduchu z tohtoročného mája dosiahla 33,5 stupňa Celzia v Somotore 27. mája.
Najvyššia hodnota minimálnej teploty vzduchu z mája (25. 5.), 19,5 stupňa Celzia v Bratislave na Kolibe, je podľa SHMÚ druhou najvyššou hodnotou tejto charakteristiky teploty vzduchu na uvádzanej meteorologickej stanici pre mesiac máj aspoň od roku 1951.
Počas mája meteorológovia zaznamenali tropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 30 stupňov Celzia a viac, ale neboli zaregistrované tropické noci, keď minimálna teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňov Celzia. „Výskyt tropických nocí v máji sa na Slovensku stále môže považovať za raritu. V databáze SHMÚ existuje iba 21 takýchto hodnôt minimálnej teploty vzduchu pre mesiac máj, pričom sa vyskytli v máji iba v 11 rokoch,“ uviedli meteorológovia.
Posledný týždeň mája bol podľa SHMÚ zaujímavý aj tým, že sa v ňom v tesnom časovom odstupe kombinoval výskyt tropických hodnôt maximálnej dennej teploty vzduchu a veľmi nízkej minimálnej prízemnej teploty vzduchu. Toto sa stalo v stredu 27. 5. cez deň a v piatok 29. 5. ráno, napríklad na meteorologických staniciach Moravský Svätý Ján (32,2 stupňa Celzia a jeden stupeň Celzia), Hurbanovo (32,3 stupňa Celzia a 0,1 stupňa Celzia), Dudince (30,6 stupňa Celzia a mínus jeden stupeň Celzia). Meteorológovia tvrdia, že v máji zaznamenali stúpajúci trend počtu prízemných mrazov.
Máj bol podľa SHMÚ na väčšine územia Slovenska mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až nadnormálny (vlhký). Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 155,3 percenta v Jasnej pod Chopkom a najnižšie 26,7 percenta v obci Vysoká nad Uhom. Najnižší mesačný úhrn zrážok namerali meteorológovia v obci Vysoká nad Uhom 18,4 milimetra. Najvyšší mesačný úhrn zrážok zaznamenali na stanici Jasná 186,4 milimetra.
Pred koncom mája zaznamenali meteorológovia predovšetkým v juhozápadnej a západnej Európe vlnu horúčav, ktorá sa prejavila aj na Slovensku. V prípade maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu neboli prekonané celoslovenské rekordy pre mesiac máj, ale na jednotlivých meteorologických staniciach boli ojedinele zaregistrované najvyššie májové hodnoty maximálnej a minimálnej dennej teploty vzduchu aspoň od roku 1951, respektíve 1961, alebo v celom období prevádzky týchto staníc. Najvyššia hodnota maximálnej dennej teploty vzduchu z tohtoročného mája dosiahla 33,5 stupňa Celzia v Somotore 27. mája.
Najvyššia hodnota minimálnej teploty vzduchu z mája (25. 5.), 19,5 stupňa Celzia v Bratislave na Kolibe, je podľa SHMÚ druhou najvyššou hodnotou tejto charakteristiky teploty vzduchu na uvádzanej meteorologickej stanici pre mesiac máj aspoň od roku 1951.
Počas mája meteorológovia zaznamenali tropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 30 stupňov Celzia a viac, ale neboli zaregistrované tropické noci, keď minimálna teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňov Celzia. „Výskyt tropických nocí v máji sa na Slovensku stále môže považovať za raritu. V databáze SHMÚ existuje iba 21 takýchto hodnôt minimálnej teploty vzduchu pre mesiac máj, pričom sa vyskytli v máji iba v 11 rokoch,“ uviedli meteorológovia.
Posledný týždeň mája bol podľa SHMÚ zaujímavý aj tým, že sa v ňom v tesnom časovom odstupe kombinoval výskyt tropických hodnôt maximálnej dennej teploty vzduchu a veľmi nízkej minimálnej prízemnej teploty vzduchu. Toto sa stalo v stredu 27. 5. cez deň a v piatok 29. 5. ráno, napríklad na meteorologických staniciach Moravský Svätý Ján (32,2 stupňa Celzia a jeden stupeň Celzia), Hurbanovo (32,3 stupňa Celzia a 0,1 stupňa Celzia), Dudince (30,6 stupňa Celzia a mínus jeden stupeň Celzia). Meteorológovia tvrdia, že v máji zaznamenali stúpajúci trend počtu prízemných mrazov.
Máj bol podľa SHMÚ na väčšine územia Slovenska mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až nadnormálny (vlhký). Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 155,3 percenta v Jasnej pod Chopkom a najnižšie 26,7 percenta v obci Vysoká nad Uhom. Najnižší mesačný úhrn zrážok namerali meteorológovia v obci Vysoká nad Uhom 18,4 milimetra. Najvyšší mesačný úhrn zrážok zaznamenali na stanici Jasná 186,4 milimetra.